Le ciel nocturne en octobre : alignements planétaires et éclipses

Au mois d’octobre, les observateurs du ciel peuvent s’attendre à plusieurs événements célestes passionnants. Au début du mois, la Lune est tout juste pleine et peut être vue aux côtés de Jupiter, qui se trouve à trois degrés au sud. Le lendemain, Uranus apparaît également à trois degrés au sud de la Lune, mais la luminosité de la Lune pourrait rendre difficile l'observation de ces planètes.

Le soir du 2 octobre, la lune se trouve juste au sud des Pléiades, à environ 1.1 degré. Au fur et à mesure que le mois avance, Pollux sera à 1.4 degrés au nord de la Lune le 7 octobre et Vénus sera visible dans le ciel tôt le matin, située à six degrés au sud d'un mince croissant de lune le 10 octobre.

Le 15 octobre marque l’arrivée de la saison des éclipses d’automne, commençant par une éclipse solaire annulaire. Au cours de cet événement, la lune ne couvrira pas complètement le soleil, ce qui entraînera la formation d'un anneau en forme d'anneau autour du soleil. Cette éclipse sera visible dans tout l’hémisphère occidental.

Après l'éclipse, Mars sera située à côté de la Lune le 15 octobre, bien que la fine phase de croissant de la Lune puisse la rendre difficile à repérer. Le 18 octobre, la Lune sera à 0.8 degré au nord d'Antarès, et le 24 octobre, Saturne sera à trois degrés au nord, tandis que Neptune apparaîtra à 1.5 degré au nord le 25 octobre.

Le 28 octobre apporte une pleine lune et une autre éclipse, mais cette fois-ci, elles ne seront visibles que dans l'hémisphère oriental. Le 29 octobre, Jupiter et Uranus seront à nouveau à trois degrés au sud et le mois se terminera avec les Pléiades situées à 1.1 degré au nord de la Lune.

Alors que Mercure reste obscurcie par le crépuscule matinal et trop proche du soleil pour être vue, Vénus brille comme « l’étoile du matin » au sud-est avant le lever du soleil. Le 10 octobre, le croissant de lune passera devant Vénus, accompagné de la présence de Régulus, l'étoile brillante de la constellation du Lion.

Quant à Mars, elle reste trop proche du soleil pour être observable, tandis que Jupiter domine le ciel nocturne, devenant de plus en plus brillante et apparente tout au long de la nuit. Saturne, située en hauteur dans le ciel nocturne, offre aux observateurs du télescope une merveilleuse opportunité d'observer la beauté de la planète aux anneaux et éventuellement d'apercevoir certaines de ses lunes sur fond sombre. Uranus et Jupiter peuvent également être vus ensemble deux fois par mois, avec la Lune.

Enfin, Neptune, ayant récemment dépassé l'opposition, peut être observée à l'aide d'instruments optiques pendant la majeure partie de la nuit. De plus, la lumière zodiacale, une faible lueur causée par la lumière du soleil se diffusant sur la poussière interplanétaire, peut être vue avant le crépuscule matinal oriental pendant les deux semaines du milieu d'octobre.

Avec ces événements célestes passionnants, les passionnés d’astronomie vont se régaler ce mois-ci. Qu'il s'agisse d'assister à des alignements planétaires, à des éclipses ou d'explorer le ciel nocturne avec un télescope, il y a beaucoup à découvrir et à s'émerveiller.

Source : James Edgar, rédacteur en chef du Manuel de l'observateur, Société royale d'astronomie du Canada

Définitions:

– Événements célestes : Phénomènes qui se produisent dans le ciel, tels que les alignements planétaires, les éclipses et le mouvement des corps célestes.

– Éclipse solaire annulaire : type d'éclipse solaire dans laquelle la lune ne recouvre pas complètement le soleil, ce qui donne une forme de lumière solaire en forme d'anneau autour du bord de la lune.

– Opposition : L’alignement d’une planète avec la Terre et le soleil, la Terre étant située entre les deux.

– Lumière zodiacale : Une faible lueur en forme de cône qui apparaît le long de l’écliptique (la trajectoire du soleil, de la lune et des planètes) après le coucher du soleil ou avant son lever.

– Société royale d'astronomie du Canada (SRAC) : Une organisation dédiée à l'avancement et à la promotion de l'astronomie au Canada.

