Un guide des événements célestes en novembre

Alors que novembre commence, nous nous trouvons quelques jours après la pleine lune. Le dernier trimestre aura lieu le 5 novembre, marquant le quart du mois lunaire ou « lune ». Il est fascinant de constater que chaque quartier dure environ 7.4 jours, soit un total de 29.5 jours d'une pleine lune à l'autre. Au cours de ce mois, divers événements célestes captiveront les astronomes du monde entier.

Le 3 novembre, la Lune sera accompagnée de Pollux, l'une des jumelles de la constellation des Gémeaux, située à 1.4 degré au nord. Plus tard, le 9 novembre, dans l'extrême nord du Canada, une occultation remarquable aura lieu alors que Vénus se positionnera à un degré au sud de la Lune. Cet événement créera certainement un visuel époustouflant pour ceux qui auront la chance d’en être témoins.

Saturne fera son apparition le 20 novembre, se positionnant à trois degrés au nord du premier quartier de lune. Suivant de près, le 22 novembre, Neptune sera à 1.5 degrés au nord de Saturne. Jupiter et Uranus seront également visibles, les deux planètes étant situées respectivement à trois degrés au sud de la Lune les 25 et 26 novembre. De plus, la lune presque pleine glissera gracieusement à travers les étoiles des Pléiades le 26 novembre, offrant un délicieux spectacle.

La visibilité de Mercure s'avérera difficile pour les téléspectateurs de l'hémisphère Nord. Bien qu'il émerge dans le ciel du soir à l'ouest vers le milieu du mois, sa proximité avec l'horizon le fera se coucher peu après le coucher du soleil, ce qui rendra difficile son observation.

Dans le ciel oriental, Vénus dominera en tant qu’étoile du matin, se levant vers 4 heures du matin avant le lever du soleil. Au début du mois de novembre, Vénus augmentera régulièrement tout au long du mois, contrastant avec l'apparition nocturne de Mercure. Notamment, le 9 novembre, la Lune sera à proximité de Vénus, créant ainsi un fantastique couple céleste.

Malheureusement, Mars sera masquée par le soleil et restera donc invisible tout au long du mois de novembre.

Le 3 novembre, Jupiter sera en opposition, ce qui signifie qu'elle se trouvera directement au sud avec le soleil derrière la Terre à minuit. Ce positionnement offre une opportunité optimale d'observer Jupiter et ses quatre lunes galiléennes. Callisto, Io et Europe seront visibles par intermittence, chacune connaissant une occultation derrière la planète. De plus, le 6 novembre, les trois lunes seront successivement occultées. De plus, le 25 novembre, la Lune se trouvera à trois degrés au nord de Jupiter.

Les passionnés de Saturne seront ravis d'apprendre que la planète a terminé son mouvement rétrograde le 4 novembre et a commencé son mouvement prograde vers l'est. Ce mouvement permettra à Saturne de se lever en fin d'après-midi, devenant visible sur le fond étoilé du Verseau au sud-est après le coucher du soleil. Le 20 novembre, le croissant de lune croissant sera à proximité de Saturne, créant une conjonction céleste fascinante.

Quant à Uranus, il sera en opposition le 13 novembre, exhibant son minuscule point bleuté au milieu des étoiles du Bélier. Situé à une distance stupéfiante de 18.6 unités astronomiques (au) de la Terre, ce qui équivaut à environ 2 milliards 790 millions de kilomètres, l'observation d'Uranus présente un aperçu impressionnant de l'immensité de notre système solaire.

Alors que Neptune résidera principalement parmi les étoiles des Poissons tout au long du mois de novembre, elle passera progressivement au Verseau vers la fin du mois. Bien que bien placé pour l'observation nocturne, sa grande distance de 29.4 ua fait de la détection de Neptune sans aide optique un défi passionnant.

Des météores orneront également le ciel nocturne en novembre. La pluie de météores des Taurides du sud culminera le 5 novembre, coïncidant avec la fin de l'heure d'été. De plus, la pluie de météores des Taurides du nord atteindra son apogée le 11 novembre, offrant une nouvelle occasion aux amateurs d'étoiles célestes de se délecter de la beauté des étoiles filantes.

Alors que nous plongeons dans les délices des événements célestes de novembre, n'oubliez pas de mettre la page d'accueil de The News-Optimist dans vos favoris pour rester au courant des dernières nouvelles et découvertes dans le monde de l'astronomie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’une « lune » ?

R : Une « lune » fait référence à la période d’un mois lunaire, qui dure environ 29.5 jours.

Q : Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une planète est en opposition ?

R : Lorsqu’une planète est en opposition, cela signifie que la Terre est située directement entre le soleil et cette planète particulière. Ce positionnement permet une visibilité et une observation optimales.

Q : Que sont les lunes galiléennes ?

R : Les lunes galiléennes sont les quatre plus grandes lunes de Jupiter : Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces lunes ont été découvertes pour la première fois par l'astronome italien Galileo Galilei en 1610.

Q : Qu'est-ce qu'une unité astronomique (au) ?

R : Une unité astronomique est une unité de mesure utilisée en astronomie pour représenter la distance moyenne entre la Terre et le soleil, soit environ 93 millions de miles ou 150 millions de kilomètres.

Q : À quelle distance se trouve Uranus de la Terre ?

R : Uranus se trouve à environ 18.6 unités astronomiques (au) de la Terre, ce qui équivaut à environ 2 milliards 790 millions de kilomètres.

Q : Neptune peut-il être vu sans aide optique ?

R : Observer Neptune sans aide optique peut être difficile en raison de sa grande distance de 29.4 unités astronomiques (au) de la Terre. Cependant, avec le bon équipement, il est possible de repérer Neptune parmi les étoiles.

Q : Quand les pluies de météores des Taurides du sud et du nord culminent-elles ?

R : La pluie de météores des Taurides du sud culmine le 5 novembre, tandis que la pluie de météores des Taurides du nord atteint son apogée le 11 novembre.