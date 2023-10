Tolérer l'ambiguïté dans un monde en évolution : les leçons de Sasha Sagan

L'auteure de renom Sasha Sagan, fille du regretté astronome Carl Sagan, a prononcé un discours puissant lors de l'événement 2023 du Korea Herald Humanity In Tech, soulignant l'importance d'accepter l'ambiguïté dans un monde en évolution rapide. Sagan a souligné que l’incertitude peut souvent conduire au malaise et à l’anxiété, surtout en période de turbulences.

Sagan a reconnu que les humains ont toujours été intrigués par l’inconnu, mais aussi tourmentés par celui-ci. Notre incapacité à prédire l’avenir est devenue une source constante de stress. En réponse à cette incertitude, Sagan a observé que les gens recherchent souvent des réponses en noir et blanc pour trouver la sécurité, même si ces réponses ne sont que des espaces réservés.

Cependant, Sagan a souligné que face aux vastes possibilités qu’offre l’univers, l’humanité doit s’efforcer d’embrasser l’inconnu avec confiance. Elle s’est appuyée sur le domaine scientifique pour illustrer son propos, expliquant que même les théories scientifiques les plus établies laissent toujours place au changement et à une meilleure compréhension. Sagan a réfléchi à la philosophie de pensée fondée sur des preuves de son père, qui mettait l'accent sur la recherche de la connaissance plutôt que sur la croyance aveugle.

Lors de son discours, Sagan a également rendu hommage au travail de son père. Carl Sagan, largement reconnu comme l’un des astronomes les plus acclamés du XXe siècle, a plaidé pour une ouverture vers l’inconnu. Il s’est abstenu de proposer des réponses hâtives à des questions complexes, comme celle de l’existence d’êtres extraterrestres. Sagan admirait l'approche fondée sur des preuves de son père pour comprendre le monde.

Sagan a conclu en soulignant le paradoxe auquel l'humanité est confrontée : à mesure que notre compréhension de l'univers s'approfondit, nous nous sentons souvent de plus en plus petits et insignifiants. Elle a néanmoins souligné l’importance de la patience et de l’adaptabilité dans la recherche des bonnes réponses. S'adapter aux nouvelles informations peut s'avérer difficile, mais c'est essentiel à la croissance et au progrès.

Dans un monde de changements rapides et d'incertitude, le message de Sagan nous rappelle qu'accepter l'ambiguïté est non seulement nécessaire mais également vital pour le développement personnel et sociétal. En reconnaissant nos connaissances limitées et en étant ouverts à de nouvelles possibilités, nous pouvons naviguer dans l’inconnu avec confiance et résilience.

