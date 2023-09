Entretien captivant de Sarah Abo avec l'astronaute Michael Collins

Dans une récente interview, la journaliste Sarah Abo a eu le privilège de s'entretenir avec l'astronaute Michael Collins, pilote du vaisseau spatial Apollo 11 de la NASA qui a réussi à amener les premiers hommes sur la Lune en 1969. Même si des noms comme Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont souvent associés à cette mission, mission historique, ce sont les compétences de pilotage de Collins qui ont assuré leur retour en toute sécurité sur Terre.

Bien que Collins lui-même n’ait pas mis les pieds sur la lune, son incroyable voyage hors de la planète a laissé une impression durable sur Sarah. Elle a décrit le point de vue de Collins comme impressionnant, affirmant que lorsque vous êtes dans l'espace et que vous voyez la Terre, elle apparaît comme un minuscule spécimen qui peut être recouvert par votre pouce. Cette expérience nous rappelle notre petitesse dans l’immensité de la galaxie que nous habitons.

Au cours de leur conversation, Sarah a noté que Collins semblait profondément en phase avec la nature humaine. Jusqu’à son décès en 2021, il a continué d’incarner la curiosité et l’épanouissement personnel. Collins a souligné l'importance d'être curieux, de désirer en savoir plus sur les autres et de favoriser la volonté de poser des questions et d'écouter. Il croyait que grâce à cette curiosité, on pouvait continuer à grandir en tant qu'individu.

Sarah considérait son entretien avec Michael Collins comme une opportunité remarquable. Elle a été inspirée par ses idées sur le désir humain de connaissance et de compréhension. La perspective unique de Collins en tant qu'astronaute en orbite autour de la lune nous a rappelé notre place dans l'univers et l'importance de la curiosité et de la croissance dans nos vies.

