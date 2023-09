L'astéroïde Bennu pourrait potentiellement frapper la Terre dans 150 ans

Une roche spatiale connue sous le nom d'astéroïde Bennu, cible de la mission OSIRIS-REx de la NASA, a le potentiel d'entrer en collision avec la Terre dans un peu plus de 150 ans, selon une étude récente réalisée par des scientifiques de la NASA. Cependant, les chances d’impact sont faibles, à seulement 0.037 %.

La mission OSIRIS-REx vise à collecter des échantillons de Bennu, un astéroïde géocroiseur, afin de mieux comprendre sa composition et l'origine du système solaire. Le vaisseau spatial sans pilote, alimenté par l'énergie solaire, a à peu près la taille d'une remise à outils domestique, a parcouru 4.4 milliards de kilomètres en sept ans pour atteindre Bennu.

Dimanche matin, le vaisseau spatial devrait revenir sur Terre et déposer environ une demi-livre de roches de l'astéroïde. L'atterrissage sera retransmis en direct par la NASA et les échantillons collectés seront envoyés à un laboratoire de Houston pour examen.

Bennu, qui est classé comme objet géocroiseur (NEO), a eu trois rencontres rapprochées avec la Terre dans le passé, en 1999, 2005 et 2011. Il devrait passer encore plus près de la Terre que la Lune en 2135, et il y a une petite chance que l'attraction gravitationnelle de notre planète provoque la collision de Bennu avec la Terre le 24 septembre 2182. Cependant, la probabilité que cela se produise n'est que de 1 sur 2,700 XNUMX.

Bennu, découvert en 1999, mesure environ un tiers de mille de large et est couvert de rochers. Il tourne autour du soleil tous les 14 mois et est riche en carbone, ce qui en fait une source précieuse d'informations sur la formation du système solaire et l'origine de la vie. L'astéroïde doit son nom à une divinité égyptienne associée au Soleil, à la création et à la renaissance.

Même si la possibilité que Bennu frappe la Terre puisse sembler alarmante, il est important de se rappeler que les chances sont extrêmement minces. La mission de la NASA visant à collecter des échantillons de Bennu fournira des informations précieuses sur l'histoire de notre système solaire et sur les dangers potentiels qui existent dans l'espace.

