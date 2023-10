La NASA découvre d’éventuels « éléments constitutifs de la vie » dans un astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années

By

La NASA a révélé qu’un astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années, Bennu, pourrait potentiellement contenir les « éléments constitutifs de la vie sur Terre ». Les échantillons prélevés sur l'astéroïde lors de la mission Osiris-Rex ont montré des preuves d'une teneur élevée en carbone et en eau, selon les premiers tests menés par l'agence spatiale américaine. Ces matériaux ont été présentés lors d'un événement diffusé en direct au Johnson Space Center à Houston, au Texas. Les échantillons, représentant environ 250 grammes de roches et de poussière, ont été renvoyés sur Terre le mois dernier après l'atterrissage d'une capsule dans le désert de l'Utah, près de Salt Lake City. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a qualifié l'échantillon de « trésor scientifique », affirmant qu'il contribuerait aux enquêtes sur les origines de la vie sur notre planète pour les générations à venir. Bennu, un vestige vieux de 4.5 milliards d'années de notre système solaire primitif, a le potentiel de faire la lumière sur la formation et l'évolution des planètes.

Le professeur Dante Lauretta, le scientifique principal de la mission, s'est dit enthousiasmé par les découvertes faites dans le matériau de l'astéroïde, le qualifiant de « capsule temporelle » contenant d'anciens secrets qui fournissent des informations approfondies sur les origines de notre système solaire. La présence abondante de minéraux argileux aquifères et de matériaux riches en carbone trouvés dans les échantillons ne révèle qu'une fraction de ce que Bennu pourrait contenir. Ces découvertes améliorent non seulement notre compréhension de notre voisinage céleste, mais offrent également des indices potentiels sur les débuts de la vie. La mission de la NASA visait à collecter 60 grammes d'échantillon d'astéroïde, mais les scientifiques ont été agréablement surpris de trouver du « matériau bonus » supplémentaire recouvrant la tête du collecteur, le couvercle de la cartouche et la base lorsqu'ils ont ouvert le couvercle de la cartouche.

Dans l’ensemble, l’étude des échantillons de Bennu continuera à percer les mystères de notre héritage cosmique et contribuera à notre compréhension de l’origine de la vie sur Terre. La teneur élevée en carbone et la présence d’eau suggèrent que des astéroïdes comme Bennu auraient pu jouer un rôle crucial en ensemençant notre planète avec les ingrédients nécessaires à l’émergence et au développement de la vie.

Sources:

– Nasa/Pa. « L'astéroïde Bennu pourrait contenir les « éléments constitutifs de la vie sur Terre » ». [Nom de la source]. [Date].

- [Auteur]. "La NASA découvre d'éventuels 'éléments constitutifs de la vie' dans les échantillons de Bennu". [Nom de la source]. [Date].