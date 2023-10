La NASA découvre des éléments constitutifs potentiels de la vie sur un astéroïde vieux de 4.5 milliards d'années

By

La NASA a révélé qu’un astéroïde vieux de 4.5 milliards d’années appelé Bennu pourrait contenir les « éléments constitutifs de la vie sur Terre ». Cette annonce a été faite lors d'un événement diffusé en direct au Johnson Space Center à Houston, au Texas. L'agence a présenté des échantillons collectés à Bennu via la mission Osiris-Rex, qui présentaient une teneur élevée en carbone et en eau. La capsule contenant environ 250 g de roches et de poussières provenant de l'astéroïde a atterri dans le désert de l'Utah, près de Salt Lake City, le 24 septembre.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a exprimé son enthousiasme, déclarant que les échantillons aideront à enquêter sur les origines de la vie sur Terre et à élargir notre compréhension des astéroïdes qui pourraient constituer une menace pour notre planète. Il a ajouté que cela nous rapproche de la découverte des mystères de notre héritage cosmique.

Bennu, situé à 60 millions de kilomètres de nous, est considéré comme un vestige de notre premier système solaire. Sa valeur scientifique réside dans la mise en lumière de la formation et de l’évolution des planètes. La mission Osiris-Rex, lancée en septembre 2016, a atteint Bennu en décembre 2018 et a renvoyé des échantillons sur Terre dans la capsule scellée le mois dernier. Le scientifique principal de la mission, le professeur Dante Lauretta de l'Université d'Arizona, a qualifié les échantillons de « trésor scientifique » et a souligné leur potentiel à fournir des informations approfondies sur les origines de notre système solaire.

Alors que l'objectif de la NASA était de collecter 60 grammes d'échantillon d'astéroïde, l'agence a découvert du « matériau bonus » à l'extérieur de la tête du collecteur, du couvercle de la cartouche et de la base lorsque la cartouche a été ouverte. Le matériel supplémentaire a ralenti le processus de collecte et de confinement de l’échantillon primaire. Les scientifiques sont impatients d’explorer ce coffre au trésor extraterrestre, car il est très prometteur pour comprendre les origines et le potentiel de la vie dans notre voisinage cosmique.

Dans l’ensemble, les échantillons de Bennu constituent une réalisation importante pour la NASA et promettent des découvertes scientifiques passionnantes qui pourraient remodeler notre compréhension de l’univers.

