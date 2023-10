Explorer les mystères de la lune Ganymède de Jupiter : un passé saumâtre révélé

By

De nouvelles données collectées par la mission Juno de la NASA ont révélé des informations fascinantes sur la composition de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter. Le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) embarqué à bord de Juno a détecté des sels minéraux et des composés organiques à la surface de la Lune, fournissant ainsi des indices précieux sur son histoire et la nature de son océan souterrain caché. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy, mettant en lumière le passé de Ganymède en tant que monde potentiellement saumâtre.

Ganymède, plus grand que Mercure, a longtemps captivé les scientifiques en raison de sa croûte glacée dissimulant un vaste océan interne. Les observations précédentes du vaisseau spatial Galileo et du télescope spatial Hubble faisaient seulement allusion à la présence de sels et de matières organiques, mais manquaient de la résolution spatiale nécessaire à une analyse précise.

Lors d’un survol rapproché le 7 juin 2021, Juno a collecté des données lors de son passage au-dessus de Ganymède à une altitude minimale de 650 milles. L'instrument JIRAM a capturé des images infrarouges et des spectres de la surface de la lune, révélant les empreintes chimiques de divers matériaux. Les données à haute résolution ont offert une clarté sans précédent, permettant aux scientifiques d'identifier le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et éventuellement les aldéhydes aliphatiques.

La présence de ces sels ammoniacaux suggère que Ganymède aurait accumulé des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. Les sels carbonatés détectés pourraient également être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone.

Il est intéressant de noter que les données du JIRAM ont révélé que la plus grande abondance de sels et de matières organiques se trouvait dans les terrains sombres et lumineux, en particulier dans les zones protégées par le champ magnétique de Ganymède. Cela indique que les caractéristiques de surface observées pourraient être des restes d'une saumure océanique profonde ayant atteint la surface glacée de la lune.

Ces découvertes révolutionnaires ouvrent la voie à une meilleure compréhension de l’évolution de Ganymède et soulèvent de nouvelles questions sur l’habitabilité potentielle d’autres lunes glacées du système solaire.

