La mission Juno de la NASA découvre des sels et des matières organiques sur la lune Ganymède de Jupiter

Les données recueillies par la mission Juno de la NASA ont révélé une découverte révolutionnaire sur la plus grande lune de Jupiter, Ganymède. Le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) à bord de Juno a détecté des sels minéraux et des composés organiques à la surface de la lune lors d'un récent survol rapproché. Publiées dans la revue Nature Astronomy, ces découvertes sont cruciales pour élucider l’origine de Ganymède et la composition de ses profondeurs océaniques.

Ganymède, plus grand que la planète Mercure, a captivé les scientifiques en raison de la présence d'un énorme océan interne caché sous sa croûte glacée. Des observations antérieures provenant d'engins spatiaux comme Galileo de la NASA et le télescope spatial Hubble faisaient allusion à l'existence de sels et de matières organiques ; cependant, la résolution de ces observations était insuffisante pour fournir une confirmation définitive.

Le 7 juin 2021, Juno s'est lancé dans un survol rapproché de Ganymède, survolant à seulement 650 milles d'altitude. Au cours de cette manœuvre, l'instrument JIRAM a capturé des images et des spectres infrarouges, permettant aux scientifiques d'examiner la surface de la Lune avec des détails sans précédent. Notamment, JIRAM a atteint une résolution spatiale pour la spectroscopie infrarouge meilleure que 0.62 miles par pixel. Grâce à cette imagerie avancée, l'équipe de Juno a détecté des caractéristiques spectrales distinctes associées à des matériaux autres que la glace, notamment le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et éventuellement des aldéhydes aliphatiques.

La présence de sels ammoniacaux suggère que Ganymède aurait accumulé des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. De plus, les sels carbonatés trouvés sur la Lune pourraient être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone, fournissant ainsi un aperçu supplémentaire de l'histoire géologique de Ganymède.

Un aspect fascinant de l'étude est que la plus grande abondance de sels et de matières organiques a été découverte dans les terrains sombres et lumineux situés près des latitudes protégées par le champ magnétique de Ganymède. Cette découverte indique que les sels et les matières organiques observés sont probablement des restes d'une saumure océanique profonde qui a atteint la surface de la Lune.

La mission Juno continue d'explorer d'autres mondes fascinants du système Jupiter. Après avoir étudié Ganymède et Europe, une autre lune soupçonnée d'avoir un océan sous sa surface glacée, Juno concentre désormais son attention sur Io. Le vaisseau spatial devrait s’approcher de près d’Io le 30 décembre 2022, offrant ainsi de nouvelles opportunités de découvertes révolutionnaires.

QFP

1. Qu'est-ce que la mission Juno de la NASA a découvert sur Ganymède ?

La mission Juno de la NASA a découvert des sels minéraux et des composés organiques à la surface de Ganymède lors d'un survol rapproché de la Lune. La détection a été effectuée à l’aide du spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) à bord du vaisseau spatial Juno.

2. Pourquoi Ganymède est-il important pour les scientifiques ?

Ganymède présente un grand intérêt pour les scientifiques car il abrite un vaste océan d'eau interne sous sa croûte glacée. L'étude de la composition de Ganymède et de l'origine de son océan peut fournir des informations précieuses sur la formation de la Lune et son potentiel d'habitabilité.

3. Quelle est la résolution spatiale atteinte par JIRAM lors du survol ?

L'instrument JIRAM à bord de Juno a atteint une résolution spatiale pour la spectroscopie infrarouge meilleure que 0.62 miles (1 kilomètre) par pixel lors du survol de Ganymède. Cette imagerie à haute résolution a permis aux scientifiques d'identifier et d'analyser les caractéristiques spectrales uniques des matériaux autres que la glace d'eau à la surface de la Lune.

4. Quelle est l’importance de trouver des sels et des matières organiques dans les latitudes protégées de Ganymède ?

La présence de sels et de matières organiques dans les terrains sombres et lumineux proches des latitudes protégées par le champ magnétique de Ganymède suggère qu'il s'agit de restes d'une saumure océanique profonde qui a atteint la surface de la Lune. Cette découverte fournit des indices précieux sur l'histoire géologique de Ganymède et les processus qui se déroulent à l'intérieur.