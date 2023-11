La mission Juno découvre des secrets saumâtres sur la lune Ganymède de Jupiter

Les données recueillies par la mission Juno de la NASA révèlent que la plus grande lune de Jupiter, Ganymède, pourrait avoir un passé saumâtre bouillonnant à la surface. Lors d'un survol rapproché de la lune glacée, le spectromètre Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) à bord du vaisseau spatial Juno a détecté des sels minéraux et des composés organiques à la surface de Ganymède. Les résultats, publiés dans la revue Nature Astronomy, fournissent des informations précieuses sur l'origine de Ganymède et la composition de ses profondeurs océaniques.

Ganymède est plus grand que la planète Mercure et est la plus grande lune de Jupiter. Les scientifiques ont longtemps été fascinés par Ganymède en raison de son vaste océan d’eau interne dissimulé sous son extérieur glacé. Des observations antérieures du vaisseau spatial Galileo de la NASA et du télescope spatial Hubble, ainsi que du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral, avaient fait allusion à la présence de sels et de matières organiques sur Ganymède. Cependant, la résolution de ces observations était trop faible pour confirmer définitivement ces résultats.

Le 7 juin 2021, Juno a survolé Ganymède à une altitude minimale de 650 milles, capturant des images infrarouges et des spectres de la surface de la lune à l'aide de l'instrument JIRAM. Grâce à une résolution spatiale sans précédent pour la spectroscopie infrarouge, les scientifiques de Juno ont pu détecter et analyser des caractéristiques spectrales uniques, notamment le chlorure de sodium hydraté, le chlorure d'ammonium, le bicarbonate de sodium et éventuellement des aldéhydes aliphatiques.

La présence de sels ammoniacaux suggère que Ganymède aurait accumulé des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. De plus, les sels carbonatés pourraient être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone. Ces découvertes offrent des indices précieux sur l'histoire géologique de Ganymède et les processus qui ont façonné sa surface.

La mission Juno a également fourni un aperçu d'autres mondes joviens, notamment Europe et Io. En étudiant ces lunes, les scientifiques espèrent découvrir davantage de secrets sur la présence d’eau et le potentiel de vie au-delà de la Terre, dans notre système solaire.

