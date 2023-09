De nouvelles perspectives sur le verdissement du désert du Sahara révélées dans une étude

By

Une étude récente publiée dans Nature Communications a fourni de nouvelles informations sur le verdissement périodique du désert du Sahara au cours des 800,000 XNUMX dernières années. Dirigée par le Dr Edward Armstrong de l'Université d'Helsinki et de l'Université de Bristol, la recherche montre que ces périodes humides en Afrique du Nord ont été influencées par les changements dans l'orbite terrestre autour du Soleil et ont été supprimées pendant les périodes glaciaires.

L’étude a utilisé un modèle climatique pour simuler les intervalles historiques de verdissement du Sahara, démontrant ainsi comment le moment et l’intensité de ces événements humides étaient influencés à distance par de vastes calottes glaciaires lointaines et de haute latitude dans l’hémisphère nord. Les chercheurs ont pu simuler les périodes humides africaines avec une ampleur comparable à celle indiquée par les observations paléoclimatiques, mettant ainsi en lumière pourquoi et quand ces événements se sont produits.

Historiquement, le désert du Sahara était périodiquement végétalisé, avec des rivières, des lacs et des animaux dépendants de l'eau. Ces périodes humides d’Afrique du Nord ont joué un rôle crucial en fournissant des couloirs de végétation hors d’Afrique, facilitant ainsi la dispersion de diverses espèces, y compris les premiers humains, à travers le monde.

On pense que le verdissement du Sahara est dû aux changements dans les conditions orbitales de la Terre, en particulier la précession orbitale de la Terre. Cela fait référence au mouvement d'oscillation de la Terre sur son axe, qui influence la saisonnalité sur un cycle d'environ 21,000 XNUMX ans. Ces changements ont un impact sur la quantité d'énergie reçue par la Terre au cours des différentes saisons, contrôlant finalement la force de la mousson africaine et la propagation de la végétation dans la région.

L'étude a confirmé que les périodes humides d'Afrique du Nord se produisaient tous les 21,000 XNUMX ans en raison de changements dans la précession orbitale de la Terre. Cela a conduit à des étés plus chauds dans l’hémisphère Nord, intensifiant le système de mousson ouest-africain et augmentant les précipitations dans le Sahara, provoquant la propagation d’une végétation de type savane.

Il est intéressant de noter que l’étude a également révélé que les périodes humides ne se produisaient pas pendant les périodes glaciaires, lorsque de grandes calottes glaciaires refroidissaient l’atmosphère et supprimaient le système de mousson africain. Cette découverte souligne le lien important entre ces régions lointaines, qui pourrait avoir entravé la dispersion d'espèces, y compris les humains, hors d'Afrique au cours des périodes glaciaires des 800,000 XNUMX dernières années.

Les chercheurs ont exprimé leur enthousiasme quant aux résultats et à la capacité de leur modèle révisé à représenter avec précision les changements passés et à fournir des informations sur le changement climatique futur. Comprendre les facteurs qui conduisent au verdissement du Sahara est essentiel pour prédire et atténuer les effets des futurs changements climatiques dans cette région.

