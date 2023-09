L'intelligence artificielle pourrait révolutionner la chirurgie cérébrale, déclare un neurochirurgien de premier plan

La chirurgie cérébrale utilisant l’intelligence artificielle (IA) pourrait devenir une réalité d’ici deux ans, conduisant à des procédures plus sûres et plus efficaces, selon un éminent neurochirurgien. Les chirurgiens stagiaires utilisent actuellement la technologie de l’IA pour apprendre à effectuer une chirurgie cérébrale plus précise. Développé à l’University College London (UCL), le système d’IA peut identifier les petites tumeurs et les structures critiques, telles que les vaisseaux sanguins, situées au centre du cerveau.

La chirurgie cérébrale nécessite une extrême précision, car même une légère erreur peut avoir des conséquences fatales. Il est crucial d'éviter d'endommager l'hypophyse, qui a la taille d'un raisin et contrôle les hormones du corps. Le neurochirurgien consultant Hani Marcus de l'Hôpital national de neurologie et de neurochirurgie explique qu'il est crucial de trouver le bon équilibre : « Si votre approche est trop petite, vous risquez de ne pas retirer suffisamment de tumeur. Si vous allez trop loin, vous risquez d’endommager ces structures vraiment critiques.

Le système d’IA a analysé plus de 200 vidéos de chirurgie hypophysaire et a atteint, en seulement 10 mois, un niveau d’expérience qu’il faudrait 10 ans à un chirurgien humain pour acquérir. Les capacités du système offrent des avantages significatifs aux chirurgiens. M. Marcus déclare : « Les chirurgiens comme moi – même si vous êtes très expérimentés – peuvent, avec l'aide de l'IA, faire un meilleur travail pour trouver cette limite que sans elle. Vous pourriez, dans quelques années, disposer d’un système d’IA qui a vu plus d’opérations que n’importe quel humain n’en a jamais vu ou pourrait en voir.

Le potentiel de l’IA dans le domaine de la santé est reconnu par le gouvernement britannique, qui la considère comme « révolutionnaire ». L’IA pourrait améliorer les résultats et la productivité dans le domaine des soins de santé, selon le ministre du gouvernement chargé de l’IA, le vicomte Camrose. La collaboration entre l'UCL, les ingénieurs, les cliniciens et les scientifiques du Centre des sciences interventionnelles et chirurgicales du Wellcome/Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) vise à révolutionner les soins de santé au Royaume-Uni avec l'aide de l'IA.

Sources:

– Collège universitaire de Londres