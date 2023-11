Rouille et richesse : l'influence de Goethite sur le paysage et l'économie australienne

By

Saviez-vous que la couleur marron et orange distinctive de nombreux paysages australiens est due à un minéral appelé goethite ? La goethite, prononcée ger-thahyt, est un minéral ferreux abondamment présent dans les sols et les sédiments australiens. Ce minéral a joué un rôle important dans l’histoire géologique, la culture indigène et l’économie de l’Australie.

La goethite se forme lorsque des minéraux riches en fer subissent une oxydation et constitue le principal composant de la rouille. L'histoire géologique unique de l'Australie, en particulier il y a environ 2.6 milliards d'années, lorsque l'atmosphère terrestre manquait d'oxygène, a conduit à la précipitation de formations de fer en bandes (BIF). Au fil des millions d'années, ces BIF se sont transformés et la goethite a remplacé les minéraux de gangue dans ces formations rocheuses.

Le Dr Erick Ramanaidou, expert en minerai de fer et en nickel latéritique, explique que les immenses gisements de goethite d'Australie remontent à cet ancien processus. La goethite est principalement associée aux vastes gisements de minerai de fer du bassin de Hamersley en Australie occidentale, mais on la trouve également dans d'autres régions de minerai de fer telles que le Pilbara, le Yilgarn et les Middleback Ranges.

La goethite est non seulement importante en termes de géologie, mais elle possède également une valeur culturelle et économique. Les groupes autochtones d'Australie utilisent la goethite sous forme de pigment ocre jaune depuis des milliers d'années pour les peintures rupestres et l'art corporel. Aujourd'hui, la goethite est encore utilisée par diverses cultures à travers le monde dans l'art, les cosmétiques, les colorants alimentaires, etc.

En outre, la goethite joue un rôle crucial dans l'économie australienne en tant que principal minéral du minerai de fer, utilisé pour fabriquer de l'acier. L'Australie est le plus grand exportateur mondial de minerai de fer et cette industrie contribue de manière significative aux revenus d'exportation du pays. En 2022, l’Australie a généré la somme colossale de 120 milliards de dollars grâce aux exportations de minerai de fer, et l’industrie emploie un nombre important de personnes.

Alors que la demande de minerai de fer continue de croître, il est essentiel de découvrir et de comprendre les gisements de minerai de fer pour assurer la durabilité des exportations australiennes de minerai de fer. De plus, en mettant l’accent sur la réduction des émissions, l’Australie explore des procédés de fabrication d’acier à faibles émissions pour atténuer l’impact environnemental de la production de minerai de fer.

En conclusion, la goethite n'est pas seulement un minéral qui colore les paysages australiens, mais fait partie intégrante de son histoire géologique, de sa culture indigène et de son économie. Sa formation et sa présence dans de vastes gisements de minerai de fer ont façonné le paysage et contribué de manière significative à la prospérité économique de l'Australie.