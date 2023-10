Le module de la Station spatiale russe subit une fuite de liquide de refroidissement pour la troisième fois

By

Un radiateur secondaire d'un module de la station spatiale russe a provoqué une fuite, marquant la troisième fois au cours de l'année écoulée qu'un composant russe perd du liquide de refroidissement dissipant la chaleur. La fuite s'est produite dans un circuit de radiateur de secours sur le module de laboratoire polyvalent (MLM) Nauka, conçu pour refroidir le matériel expérimental. Bien que l'impact de cet incident sur les opérations de la station ne soit pas encore connu, les responsables ont assuré que l'équipage ne courait aucun danger.

L'agence spatiale fédérale russe Roscosmos a déclaré que le circuit principal de contrôle thermique du module fonctionnait normalement et offrait des conditions confortables. Les ingénieurs russes enquêtent actuellement sur la fuite et analysent la situation. L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a confirmé la fuite, qui a été détectée au niveau du radiateur du MLM.

Le module Nauka dispose de deux systèmes de radiateurs, le radiateur qui fuit ayant été monté sur le module de laboratoire en avril. Cependant, le radiateur primaire du Nauka fonctionne normalement, sans impact sur l'équipage ou les opérations de la station. Les équipes au sol continueront d'enquêter sur la cause de la fuite.

Cet incident fait suite à de précédentes fuites de liquide de refroidissement sur le ferry avec équipage Soyouz et sur un cargo russe Progress. La fuite du Soyouz a entraîné la vidange de la totalité de l'approvisionnement en liquide de refroidissement du navire, conduisant au lancement d'un Soyouz de remplacement et à une prolongation du séjour de l'équipage à bord de la station. Bien que l’on pense que la cause de ces fuites soit due à des impacts de micrométéoroïdes, aucune explication définitive n’a été fournie.

La NASA prend des précautions pour s'assurer que la fuite soit complètement isolée avant une sortie dans l'espace prévue par l'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen. Les particules de liquide de refroidissement collées aux combinaisons spatiales et transportées à l'intérieur de la station pourraient présenter des risques potentiels pour la santé.

En conclusion, malgré la fuite de liquide de refroidissement sur le module russe, le fonctionnement de la station se poursuit sans problème et l'équipage reste en sécurité. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la cause de la fuite et garantir qu'elle ne présente aucun risque supplémentaire pour les astronautes ou la Station spatiale internationale.

