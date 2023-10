Roscosmos met en garde contre le vieillissement des équipements de la Station spatiale internationale

By

L'agence spatiale russe Roscosmos a fait part de ses inquiétudes concernant le vieillissement des équipements de la Station spatiale internationale (ISS), soulignant que la majorité des composants russes ont dépassé leur période de garantie. Cette annonce fait suite à la récente fuite de liquide de refroidissement dans le segment russe de la station, marquant la troisième fuite en un an.

Dans une déclaration télévisée, le patron de Roscosmos, Yuri Borissov, a reconnu que l'ISS approchait de la fin de sa durée de vie opérationnelle. Bien que l'exploitation du segment russe ait été prolongée jusqu'en 2028 par décision gouvernementale, Borissov a souligné que l'équipement avait déjà dépassé sa durée de vie prévue.

Des rapports alarmants révèlent qu'environ 80 % des équipements russes embarqués sur l'ISS fonctionnent désormais au-delà de leur période de garantie. Cela soulève des questions sur la fiabilité et la sécurité du programme spatial russe.

Le programme spatial russe a connu de nombreux revers et échecs depuis l’effondrement de l’URSS. Le pays a notamment perdu deux missions sur Mars et sa première sonde lunaire en près de 50 ans. Le récent crash de la mission Luna-25, dont le développement a mis 16 ans, a incité Roscosmos à réfléchir aux causes sous-jacentes. Borisov a attribué le temps de développement prolongé à un financement incohérent.

Tout en reconnaissant les efforts de la jeune équipe derrière la sonde Luna-25, Borissov a souligné l'importance d'apprendre de ses erreurs et de poursuivre le travail. Il s'est abstenu de critiquer l'équipe, soulignant plutôt la nécessité de tirer les bonnes conclusions et d'améliorer les projets futurs.

Le secteur spatial russe est depuis longtemps confronté à des difficultés financières et à des scandales de corruption. Malgré ces revers, le président Vladimir Poutine a exprimé sa détermination à maintenir le programme lunaire russe et à surmonter les obstacles rencontrés en cours de route.

[Source : Space.com](https://www.space.com/russia-warns-international-space-station-aging-equipment.html)

QFP

1. Qu'est-ce que Roscosmos ?

Roscosmos est l'agence spatiale russe responsable des activités spatiales, notamment des lancements de satellites, des missions d'exploration et des collaborations internationales.

2. Pourquoi le vieillissement des équipements de l’ISS est-il préoccupant ?

Les équipements vieillissants de l’ISS suscitent des inquiétudes quant à leur fiabilité et leur sécurité. Les composants fonctionnant au-delà de leur période de garantie peuvent être plus sujets aux pannes, mettant potentiellement en danger les opérations et le bien-être de l'équipage.

3. Pourquoi le programme spatial russe a-t-il connu des revers ?

Le programme spatial russe a connu des revers dus à des facteurs tels qu'un financement incohérent, des scandales de corruption et les défis liés à la transition après l'ère soviétique. Ces revers ont entraîné des échecs de missions et des retards technologiques.

4. Quelle était la mission Luna-25 ?

La mission Luna-25 était la première sonde lunaire russe depuis près de 50 ans. Il a connu un crash après 16 ans de développement, ce qui a nécessité une réflexion et une amélioration du programme spatial russe.

5. Quel est l'avenir du programme lunaire russe ?

Malgré les revers, le président Vladimir Poutine a exprimé son engagement à poursuivre le programme lunaire russe. L’objectif est de surmonter les obstacles, d’améliorer la stabilité du financement et de réaliser des missions réussies à l’avenir.