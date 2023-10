Le module russe Nauka de la Station spatiale internationale subit une fuite de liquide de refroidissement

By

L'agence spatiale russe Roscosmos a signalé une fuite de liquide de refroidissement dans son module Nauka attaché à la Station spatiale internationale (ISS). Le module sert de composant polyvalent et la fuite de liquide de refroidissement affecte son système de refroidissement de secours, crucial pour réguler les températures à bord des astronautes.

Roscosmos a assuré que ni l'équipage ni la station ne couraient aucun danger immédiat. Les astronautes évaluent actuellement la fuite pour déterminer sa gravité. Cet incident fait suite à de précédentes fuites de liquide de refroidissement subies par l'équipage russe dans l'espace. L'année dernière, une fuite s'est produite sur une capsule de l'équipage Soyouz, entraînant le remplacement du vaisseau spatial et un voyage de retour retardé pour l'équipage. Quelques mois plus tard, un vaisseau spatial cargo russe Progress a également connu une fuite de liquide de refroidissement.

La NASA, l'agence qui collabore avec Roscosmos dans la gestion de l'ISS, n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur la situation.

Les fuites de liquide de refroidissement dans l'espace peuvent présenter des risques potentiels pour les membres de l'équipage et l'équipement à bord. Le liquide de refroidissement est utilisé pour réguler les températures et empêcher la surchauffe des composants critiques. Un système de refroidissement défectueux peut potentiellement perturber les opérations normales et compromettre la sécurité des astronautes.

D'autres mises à jour sur la situation sont attendues à mesure que l'équipage continue d'enquêter sur la fuite et de déterminer la marche à suivre appropriée.

Sources:

– Déclaration de Roscosmos sur Telegram

– Aucune source supplémentaire fournie