Les astronautes sont en sécurité alors que le module russe de l'ISS subit une fuite, selon la NASA

By

La NASA a confirmé que les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) étaient en sécurité après qu'une récente fuite ait été observée dans le module russe. Les contrôleurs de vol de l'agence ont remarqué lundi des flocons provenant de l'un des radiateurs du module de laboratoire polyvalent (MLM) de Roscosmos Nauka. Cette observation a également été confirmée par l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, qui a vu les flocons depuis les fenêtres de la coupole. Par mesure de précaution, il a été demandé à l'équipage de fermer les volets des fenêtres du segment américain afin d'éviter toute contamination potentielle.

La NASA et Roscosmos ont déclaré que l’équipage n’avait jamais été en danger. Roscosmos a identifié la fuite comme étant sur le radiateur de secours de Nauka, situé à l'extérieur du module. Les responsables russes ont assuré que la température à l'intérieur du MLM restait confortable et qu'il n'y avait aucun changement dans les opérations, les expériences ou les périodes d'exercices de l'équipage.

Le radiateur en question a été initialement livré à la station spatiale sur le module Rassvet lors d'une mission de navette spatiale en 2010, puis a été transféré à Nauka lors d'une sortie dans l'espace de Roscosmos en avril. La NASA a déclaré que le radiateur principal de Nauka fonctionne normalement et assure un refroidissement complet du module sans aucun impact sur l'équipage ou les opérations de la station spatiale. Toutefois, une enquête plus approfondie sera menée pour déterminer la cause de la fuite.

Cet incident est le dernier d'une série de fuites de liquide de refroidissement provenant d'équipements russes à bord de l'ISS ces derniers mois. Alors que Roscosmos pense que les fuites précédentes étaient dues à des impacts de micrométéoroïdes, l'analyste spatial de Harvard-Smithsonian, Jonathan McDowell, soupçonne un problème systémique potentiel. Avec trois systèmes de refroidissement désormais concernés, McDowell suggère qu'il pourrait y avoir un problème sous-jacent commun à l'origine de ces fuites.

Sources:

- la NASA

– Roskosmos

- Le gardien