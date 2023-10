L'Agence spatiale russe signale une fuite dans le module Nauka de la Station spatiale internationale

L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé lundi une fuite dans le système de refroidissement de secours du module Nauka de la Station spatiale internationale (ISS). Le module Nauka est un module polyvalent utilisé pour diverses recherches et expériences.

La fuite dans le système de refroidissement de secours est utilisée pour réguler les températures à bord des astronautes. Cependant, Roscosmos assure que ni l'équipage ni la station ne courent aucun danger immédiat. Les astronautes évaluent actuellement la situation et travaillent à résoudre le problème.

Ce n’est pas la première fois que le programme spatial russe rencontre une fuite dans l’espace. Fin 2020, une fuite s'est produite dans une capsule de l'équipage du Soyouz, entraînant le remplacement du vaisseau spatial et un voyage retour retardé pour l'équipage. De plus, un vaisseau spatial cargo russe Progress a également connu une fuite de liquide de refroidissement au cours des mois suivants.

La NASA, l'agence spatiale américaine qui gère l'ISS en collaboration avec la Russie, n'a pas encore commenté la récente fuite du module Nauka.

Il est crucial pour l’ISS et son équipage de maintenir un environnement stable et sûr dans l’espace. Les fuites et les dysfonctionnements posent des défis qui nécessitent une attention et une résolution immédiates pour garantir le bien-être des astronautes et le bon fonctionnement de la station spatiale.

Sources:

– « L'Agence spatiale russe signale une fuite dans le système de refroidissement de secours du module Nauka de la Station spatiale internationale » (Source)

– NASA (Aucun commentaire disponible au moment de la rédaction)

Remarque : Définitions des termes utilisés dans l'article :

– Module Nauka : Un module polyvalent utilisé pour la recherche et les expériences sur la Station spatiale internationale.

– Roscosmos : L'agence spatiale russe chargée de l'exploration et de la recherche spatiales.

– ISS : La Station Spatiale Internationale, une station spatiale habitable en orbite terrestre basse.

– Capsule de l'équipage Soyouz : Un vaisseau spatial utilisé par Roscosmos pour transporter des astronautes vers et depuis l'ISS.

– Vaisseau spatial cargo Progress : Un vaisseau spatial sans pilote utilisé par Roscosmos pour les missions de ravitaillement de l’ISS.