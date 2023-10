Le module spatial russe de la Station spatiale internationale subit une fuite du système de refroidissement

By

L'agence spatiale russe Roscosmos a signalé qu'une fuite s'était produite dans le système de refroidissement de secours de son module Nauka, relié à la Station spatiale internationale (ISS). Le système de refroidissement est chargé de réguler la température à bord de la station spatiale pour les astronautes.

Selon un communiqué publié sur Telegram, Roscosmos a déclaré que l'équipage et l'ISS ne couraient aucun danger immédiat. Les astronautes évaluent actuellement la situation et traitent la fuite.

Cet incident est le dernier d’une série de fuites auxquelles la Russie a dû faire face dans l’espace. À la fin de l'année dernière, une fuite a été découverte dans une capsule de l'équipage du Soyouz, entraînant le remplacement du vaisseau spatial et un retour retardé de son équipage. Plusieurs mois plus tard, un vaisseau spatial cargo russe Progress a également connu une fuite de liquide de refroidissement.

La NASA, l'organisation américaine qui gère l'ISS en collaboration avec la Russie, n'a pas encore fait de commentaire sur le récent incident.

Il est crucial de noter que des termes tels que « module Nauka » et « Station spatiale internationale » font référence à des composants spécifiques du programme spatial. Le module Nauka est un module polyvalent conçu pour la recherche et les expériences scientifiques, tandis que la Station spatiale internationale est une station spatiale habitable qui sert de domicile et de lieu de travail aux astronautes de divers pays.

Sources : Roscosmos, NASA

Remarque : L'article source ne fournit pas d'URL pour les sources, elles sont donc mentionnées sans hyperliens.