L'Agence spatiale russe signale une fuite du système de refroidissement du module de l'ISS

L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé que le module polyvalent Nauka attaché à la Station spatiale internationale (ISS) avait connu une fuite dans son système de refroidissement de secours. Ce système joue un rôle crucial dans la régulation des températures à bord des astronautes. L'agence a toutefois assuré que l'équipage et la station ne couraient aucun danger immédiat.

Roscosmos a révélé l'incident dans un communiqué publié sur Telegram, indiquant que les astronautes évaluent actuellement l'étendue de la fuite. Ce n’est pas la première fois que le programme spatial russe est confronté à des fuites dans l’espace. Fin 2020, une fuite s'est produite dans une capsule de l'équipage du Soyouz, entraînant le remplacement du vaisseau spatial et un voyage retour retardé pour l'équipage. Quelques mois plus tard, un vaisseau spatial cargo russe Progress a également connu une fuite de liquide de refroidissement.

La NASA, responsable de la gestion de l'ISS en partenariat avec la Russie, n'a fourni aucun commentaire ni mise à jour immédiate concernant ce dernier incident. Cependant, ils devraient collaborer avec Roscosmos pour résoudre le problème.

Les agences spatiales donnent la priorité à la sécurité et au bien-être de leurs astronautes, et tout incident impliquant des fuites ou des dysfonctionnements doit faire l'objet d'une enquête approfondie pour garantir l'intégrité de la station spatiale. Ces incidents mettent en évidence les défis et les risques liés à l’exploitation et à la maintenance de systèmes complexes dans un environnement de microgravité.

Sources:

– « L'agence spatiale russe affirme qu'un problème logiciel, un court-circuit ou un objet étranger pourrait avoir causé des dommages au module » – Reuters (source de l'article original)