Le segment russe de la Station spatiale internationale subit une troisième fuite de liquide de refroidissement

Le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS) a subi sa troisième fuite de liquide de refroidissement en moins d'un an, suscitant des inquiétudes quant à la fiabilité du programme spatial russe. Lundi, des flocons de liquide de refroidissement gelés ont été observés pulvérisés dans l'espace grâce à un flux officiel en direct fourni par la NASA. Cette fuite provient du circuit des radiateurs externes du module Nauka, également connu sous le nom de MultiPurpose Laboratory Module-Upgrade (MLM), qui a été livré à la station en 2012.

L'agence spatiale russe Roscosmos a assuré que les températures dans l'unité concernée restaient normales et qu'il n'y avait aucun danger pour l'équipage ou la station. Néanmoins, le contrôle de mission américain à Houston a demandé aux astronautes d’enquêter plus en détail sur la situation. Il leur a été demandé de vérifier la coupole, en particulier les fenêtres cinq ou six, pour déceler toute confirmation visuelle de la présence de flocons de liquide de refroidissement.

Cet incident fait suite à deux fuites de liquide de refroidissement dans le segment russe de l'ISS au cours de l'année écoulée. Même si l'agence a confirmé qu'il n'y avait pas de menace immédiate, ces problèmes récurrents suscitent des inquiétudes quant à la fiabilité du programme spatial russe.

Il est important de garantir la sécurité et l’efficacité des opérations à bord de l’ISS, car elle constitue une plate-forme vitale pour la recherche scientifique et la coopération internationale en matière d’exploration spatiale. Les enquêtes sur la cause des fuites de liquide de refroidissement et les solutions potentielles seront cruciales pour maintenir l’intégrité de la station et le bien-être de son équipage.

Sources : agence spatiale russe Roscosmos, NASA