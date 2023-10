Le segment russe de la Station spatiale internationale subit une fuite de liquide de refroidissement

By

La NASA a signalé qu'un radiateur du segment russe de la Station spatiale internationale (ISS) avait commencé à fuir du liquide de refroidissement le 9 octobre, marquant le troisième incident impliquant du matériel russe dans la station en moins d'un an. La fuite a été remarquée pour la première fois par les contrôleurs de vol qui ont observé des flocons provenant de l'un des deux radiateurs du module Nauka, également connu sous le nom de module de laboratoire polyvalent (MLM), installé sur la station en juillet 2021.

L'équipage de la station a confirmé visuellement la fuite après avoir été informé par les contrôleurs de vol. Bien que l'on ne sache pas exactement quelle quantité de liquide de refroidissement a fui et pendant combien de temps, la NASA a déclaré que Roscosmos, l'agence spatiale russe, avait signalé que la fuite provenait d'un radiateur de secours sur Nauka. Ce radiateur a été initialement installé sur le module Rassvet en 2010 et transféré à Nauka plus tôt cette année grâce à une série de sorties dans l'espace.

Roscosmos et la NASA ont assuré que le principal système de contrôle thermique de Nauka fonctionnait correctement et qu'il n'y avait aucun risque pour la station ou son équipage. Cependant, par mesure de précaution, l'équipage a fermé les volets des fenêtres du segment américain de la station pour éviter toute contamination.

Cet incident fait suite à deux fuites de liquide de refroidissement sur des véhicules russes à l'ISS au cours de l'année écoulée. En décembre, le vaisseau spatial Soyouz MS-22 a connu une fuite de liquide de refroidissement, ce qui a conduit à son remplacement par un vaisseau spatial Soyouz sans équipage. En février, un vaisseau spatial cargo Progress MS-21 sans équipage a également subi une fuite de liquide de refroidissement. Roscosmos a attribué ces fuites à des impacts avec des micrométéoroïdes ou des débris orbitaux, une conclusion acceptée par les responsables de la NASA.

Il reste incertain si la récente fuite de liquide de refroidissement aura un impact sur les prochaines sorties dans l'espace prévues pour le segment américain de l'ISS. Les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli devraient effectuer la maintenance de la station et collecter des échantillons scientifiques lors d'une sortie dans l'espace le 12 octobre, suivie d'une autre sortie dans l'espace de maintenance le 20 octobre.

Sources : NASA, Roscosmos