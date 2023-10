La Station spatiale internationale fait face à une autre fuite du module russe Nauka

By

La Station spatiale internationale (ISS) a rencontré une autre fuite, et cette fois il s'agirait du liquide de refroidissement d'un radiateur de secours du module russe Nauka. Les contrôleurs de vol ont remarqué des flocons provenant du radiateur Nauka à travers les caméras de l'ISS, et l'équipage, dirigé par l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, a confirmé la fuite provenant des fenêtres du module Cupola. Par mesure de précaution, les volets des fenêtres du segment US ont été fermés pour éviter toute contamination potentielle.

Bien que l’équipage ne soit pas en danger immédiat, la perte du radiateur de secours n’est pas une situation idéale. Le radiateur principal fonctionne actuellement bien, mais disposer d'un radiateur de secours est crucial pour des raisons de redondance et de sécurité.

Selon l'agence spatiale russe Roscosmos, la fuite proviendrait bien du radiateur de secours du Nauka, livré par une mission de la navette spatiale et initialement laissé sur le module Rassvet. En avril, il a été transféré à Nauka lors d'une sortie dans l'espace menée par Roscosmos. Il est intéressant de noter qu’une sortie dans l’espace en décembre 2022 pour déplacer un autre radiateur a dû être annulée en raison d’une fuite de liquide de refroidissement observée depuis un véhicule russe Soyouz amarré. De plus, un vaisseau spatial cargo Progress sans équipage a connu sa propre fuite de liquide de refroidissement en février 2023.

Les responsables russes ont tendance à attribuer les fuites à des impacts de micrométéoroïdes ou de débris orbitaux plutôt qu'à des défauts de conception ou de fabrication. Reste cependant à savoir quelle explication sera donnée cette fois-ci. Pendant ce temps, le module de laboratoire polyvalent Nauka a été confronté à de nombreux problèmes, notamment des retards importants et des déclenchements inattendus de propulseurs à son arrivée sur l'ISS en 2021.

La NASA a prévu deux sorties dans l'espace en octobre, la première impliquant l'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA), Andreas Mogensen. Il n’est pas certain que ces sorties dans l’espace se dérouleront comme prévu.

Sources:

– Agence spatiale russe Roscosmos