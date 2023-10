Des cosmonautes russes installent du matériel lors d'une sortie dans l'espace à la Station spatiale internationale

By

Les cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolai Chub ont effectué avec succès une sortie dans l'espace à la Station spatiale internationale, installant le matériel essentiel dans le mini module de recherche Poisk. La sortie dans l'espace, qui a duré un peu plus de 7 heures, a vu les cosmonautes passer au module Nauka, où ils ont installé des systèmes de nano-satellites et d'équipements de communication.

Lors de la sortie dans l'espace, Kononenko et Chub ont rencontré un léger retard dans l'installation complète du système satellite, prolongeant ainsi la durée de leur tâche. Cependant, ils ont réussi à terminer avec succès le placement des équipements de communication dans le module. L'installation du système nano-satellite sera réalisée lors d'une future sortie dans l'espace.

Cette mission marquait la sixième sortie dans l'espace d'Oleg Kononenko, un cosmonaute chevronné possédant une vaste expérience des sorties dans l'espace. Il s'agissait de la première sortie dans l'espace de Nikolai Chub, mettant en valeur les compétences et l'adaptabilité des cosmonautes alors qu'ils travaillaient ensemble dans les conditions difficiles de l'espace.

Pour l'avenir, les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli devraient effectuer une sortie dans l'espace le 30 octobre. Leur mission, qui devrait durer environ 6 heures et demie, impliquera des tâches critiques à la Station spatiale internationale.

Cet effort de collaboration entre les astronautes russes et ceux de la NASA souligne l'importance de la coopération internationale dans l'exploration spatiale. En combinant expertise et ressources, les pays peuvent franchir des étapes remarquables dans la recherche scientifique et améliorer davantage notre compréhension de l’univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quel est le but de la sortie dans l’espace ?

La sortie dans l'espace visait à installer du matériel, notamment des systèmes de nano-satellites et d'équipements de communication, dans le mini module de recherche Poisk de la Station spatiale internationale.

2. Combien de temps a duré la sortie dans l’espace ?

La sortie dans l'espace a duré environ 7 heures et 41 minutes, soit un peu plus que les 6 heures et 52 minutes prévues en raison du retard dans l'installation du système satellite.

3. Quelle est l’importance de la mission pour les astronautes de la NASA ?

Les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli devraient effectuer une sortie dans l'espace le 30 octobre, contribuant ainsi aux tâches et opérations en cours à la Station spatiale internationale.

4. Pourquoi la coopération internationale est-elle importante dans l’exploration spatiale ?

La coopération internationale permet aux nations de combiner expertise et ressources, conduisant à des recherches scientifiques révolutionnaires et à des progrès dans notre compréhension de l’univers. La collaboration favorise des objectifs communs et profite à la communauté spatiale mondiale.