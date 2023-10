Des cosmonautes russes lancent un satellite étudiant lors d'une sortie dans l'espace pour étudier les voiles solaires

Les cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolay Chub ont lancé avec succès le satellite étudiant Parus-MGTU lors d'une sortie dans l'espace. Dans le cadre d'une expérience, le satellite vise à étudier le mouvement des voiles solaires. Le dispositif de lancement, développé par les étudiants de l'Université technique d'État Bauman de Moscou, assure une trajectoire linéaire au nanosatellite, ce qui constitue une exigence cruciale pour les futurs déploiements de satellites.

L'objectif principal de la sortie dans l'espace de Kononenko et Chub était de déconnecter la boucle de radiateur secondaire du module « Nauka » de la boucle du module principal. Cette action était nécessaire en raison d'une fuite survenue le 9 octobre. Les cosmonautes ont inspecté et photographié l'endroit non scellé, permettant aux spécialistes sur Terre d'analyser et de déterminer l'origine de la brèche.

Après le déploiement du satellite, les cosmonautes superviseront le déploiement de la voile solaire, espérant que les ajustements de la longueur de la voile exposée aux particules chargées solaires faciliteront la poussée et les modifications orbitales du vaisseau spatial.

En plus du lancement du satellite, Kononenko et Chub ont également mené une expérience radar appelée « Napor-MiniRSA » sur le module « Nauka ». L'expérience vise à surveiller la surface de la Terre à des fins d'environnement, d'urgence et de gestion des ressources naturelles. L’enquête est menée par la société Rocket and Space Corporation « Energia ».

Au cours de leur sortie dans l'espace, si un délai supplémentaire leur est accordé, Kononenko et Chub remplaceront les plaques de fixation qui fixent les câbles dans leur position d'amarrage sur le module de service « Zvezda ». Cette tâche cruciale garantit le bon fonctionnement et la sécurité du module.

La sortie dans l'espace a commencé à 20h49, heure de Moscou (17h49 UTC, 23h19 IST), avec l'ouverture de la trappe du petit module de recherche « Poisk ». Les cosmonautes passeront au total 6 heures et 52 minutes à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Cette mission particulière marque leur première sortie dans l'espace depuis leur arrivée à l'ISS le 15 septembre 2023, ce qui en fait la sixième sortie dans l'espace russe de l'année. Alors que Chub s'aventure pour la première fois hors de l'ISS pour son travail, il s'agit de la sixième sortie dans l'espace de Kononenko.

