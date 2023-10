Nouveaux horizons : les cosmonautes russes effectuent une sortie dans l’espace mémorable pour surmonter les défis

Deux cosmonautes russes, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, ont entrepris le 25 octobre une remarquable sortie dans l'espace, d'une durée de plus de sept heures, pour surmonter divers défis à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Leur mission impliquait plusieurs tâches critiques, notamment l’installation d’un système de communication radar synthétique et le déploiement d’un nanosatellite pour évaluer la technologie des voiles solaires. De plus, les cosmonautes ont inspecté le radiateur de secours externe du module de laboratoire polyvalent Nauka, qui avait récemment rencontré un problème de fuite de liquide de refroidissement.

Au cours de la sortie dans l'espace, les cosmonautes ont réussi à installer le système de communication radar, à l'exception d'un problème mineur avec l'un des panneaux, qui sera résolu ultérieurement. De plus, la voile solaire du nanosatellite ne s'est pas entièrement déployée, comme l'ont observé les caméras lors de son départ de la station.

L'inspection du radiateur de secours s'est avérée mouvementée lorsqu'une bulle de liquide de refroidissement s'est libérée de manière inattendue lors de la surveillance du point de fuite. Heureusement, le liquide de refroidissement libéré n'est pas entré en contact avec les combinaisons des cosmonautes.

Pour garantir la pureté de la station spatiale, Kononenko et Chub ont méticuleusement inspecté leurs combinaisons spatiales Orlan et leurs outils à la recherche de traces de liquide de refroidissement avant de rentrer dans la station. Ils ont également essuyé leur équipement après la repressurisation, minimisant ainsi l'introduction de tout contaminant. Les traces restantes de contaminants seront rapidement éliminées au sein de la station spatiale grâce à des méthodes de filtration supplémentaires.

Cette sortie historique dans l'espace marquait la 268e mission dédiée à l'assemblage, à l'entretien et à l'amélioration de la Station spatiale internationale. Bien que Kononenko ait effectué six sorties dans l'espace, il s'agissait du premier voyage de Chub dans l'immensité de l'espace.

L'agence spatiale russe Roscosmos avait préalablement identifié la fuite sur le radiateur de secours du module Nauka. Notamment, le radiateur principal du module continue de fonctionner correctement, prenant en charge les processus de refroidissement au sein du module sans aucun impact négatif sur l'équipage ou les opérations de la station.

Pour des raisons de sécurité, la NASA a décidé de reporter deux sorties dans l'espace prévues ce mois-ci. Les dates reportées de la sortie dans l'espace impliquant l'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen, ainsi que de la sortie dans l'espace avec les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli, n'ont pas encore été annoncées.

