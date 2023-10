La Station spatiale internationale subit une fuite de liquide de refroidissement, aucun danger pour l'équipage

By

Les responsables russes ont confirmé qu'une fuite de liquide de refroidissement s'était produite sur la Station spatiale internationale (ISS), mais ont assuré qu'il n'y avait aucun risque pour l'équipage ou l'avant-poste. La fuite provient d'un radiateur de secours externe du nouveau laboratoire scientifique russe, nommé Nauka, alors que le principal système de contrôle thermique du laboratoire continue de fonctionner normalement.

La NASA a également confirmé que les sept membres d'équipage à bord de l'ISS ne sont pas en danger et que les opérations se poursuivent sans interruption. Cependant, les ingénieurs étudient actuellement la cause de la fuite, qui fait suite à de récentes fuites de liquide de refroidissement provenant d'autres engins spatiaux russes présents à la station. Les fuites précédentes étaient attribuées aux impacts de minuscules météoroïdes plutôt qu’à des défauts de fabrication.

L'incident a entraîné des séjours prolongés pour certains membres d'équipage dans le passé. Lors d'une fuite de la capsule de l'équipage Soyouz en décembre, l'astronaute de la NASA Frank Rubio et ses homologues russes Sergueï Prokopyev et Dmitri Petelin ont passé au total 371 jours en orbite au lieu des six mois habituels. En réponse, une capsule de remplacement a été envoyée à la gare pour leur voyage retour.

La Station spatiale internationale, symbole de la coopération internationale de l’après-guerre froide, continue de fonctionner comme l’un des derniers domaines de collaboration entre la Russie et l’Occident. Malgré les tensions liées aux actions militaires de Moscou en Ukraine, la NASA et ses partenaires se sont engagés à exploiter l'ISS jusqu'en 2030.

Les résidents actuels de l'ISS comprennent les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne, les cosmonautes russes Konstantin Borisov, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, ainsi que l'astronaute japonais Satoshi Furukawa.

Définitions:

– Liquide de refroidissement : substance utilisée pour éliminer ou transférer de la chaleur afin d’éviter la surchauffe d’un système ou d’un appareil.

– Radiateur : appareil utilisé pour transférer la chaleur d’un milieu à un autre, généralement utilisé pour refroidir un système.

– Météoroïdes : petits objets solides qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre depuis l'espace.

Sources : Roscosmos, NASA