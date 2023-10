La Russie identifie la cause de la panne de la sonde lunaire Luna-25

L'agence spatiale russe Roscosmos a déterminé la cause de l'échec de sa sonde lunaire Luna-25. La sonde s'est écrasée sur la Lune lors d'une manœuvre destinée à établir un atterrissage près du pôle sud lunaire. Initialement, les autorités avaient annoncé que les moteurs avaient fonctionné pendant une durée plus longue que prévu. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé qu'une unité de commande embarquée n'avait pas réussi à arrêter les moteurs en raison d'un accéléromètre défectueux. L'accéléromètre n'avait pas été activé, ce qui a entraîné l'échec de l'enregistrement de la vitesse requise et la désactivation du système de propulsion comme prévu.

Malgré ce revers, Roscosmos reste engagé dans son programme d’exploration lunaire. Ils prévoient de lancer trois missions de suivi, Luna-26, Luna-27 et Luna-28, dans les années à venir. Le crash du Luna-25 pourrait même accélérer ces délais, selon le chef de Roscosmos, Yuri Borissov. Il a déclaré qu'ils étaient déterminés à poursuivre le programme lunaire et qu'ils étudiaient la possibilité de décaler les dates de lancement des futures missions afin d'obtenir des résultats plus rapidement.

Auparavant, Luna-25 visait à être la première mission à atterrir dans la région polaire sud de la Lune, qui contiendrait des dépôts de glace d'eau. Cependant, en raison de cet échec, la mission indienne Chandrayaan-3 a pu revendiquer cette distinction. Chandrayaan-3 a atterri avec succès près du pôle sud lunaire quatre jours seulement après le crash de Luna-25, faisant de l'Inde le quatrième pays à réaliser un atterrissage en douceur sur la Lune.

Même si l'échec du Luna-25 a constitué un revers pour l'exploration lunaire russe, Roscosmos reste déterminé à poursuivre son ambitieux programme. Ils continuent de travailler à la compréhension des mystères de la Lune et de contribuer davantage à la compréhension de l’humanité de notre voisin céleste.

-

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]

Définitions:

– Roscosmos : l'agence spatiale fédérale russe

– Luna-25 : Le nom de la sonde lunaire russe

– Accéléromètre : Un appareil utilisé pour détecter et mesurer le mouvement

– Programme d'exploration lunaire : Une série de missions visant à explorer et étudier la surface de la Lune et ses ressources

– Chandrayaan-3 : la mission lunaire indienne qui a atterri avec succès près du pôle sud lunaire