La Russie approuve un plan ambitieux visant à construire une station orbitale dans un avenir incertain

Le président russe Vladimir Poutine a donné son approbation à un nouveau projet visant à construire une station orbitale, signalant l'engagement du pays en faveur du développement de son industrie spatiale. Cette décision intervient alors que le programme russe de vols spatiaux habités est confronté à un avenir incertain, fortement dépendant de la Station spatiale internationale (ISS).

L'annonce a été faite par le patron de Roscosmos, Yuri Borissov, qui a souligné la nécessité d'assurer la continuité du programme spatial russe à la lumière du retour prévu de l'ISS sur Terre d'ici 2030. Borisov a reconnu la tâche urgente de combler le fossé entre la fin de l'ISS et l’achèvement de la station russe, déclarant que « l’ISS n’est plus là et la station russe n’est pas encore là ».

Le calendrier du projet est ambitieux, avec un lancement prévu du module scientifique et énergétique, premier composant de la station orbitale, d'ici fin 2027. Le lancement des modules suivants est prévu entre 2028 et 2030. L'espoir est d'envoyer le premier équipage sur le terrain. station six mois après le lancement initial du module.

Même si le programme spatial russe a connu des revers ces dernières années, le pays reste déterminé à poursuivre ses efforts d'exploration spatiale. Malgré les défis géopolitiques, notamment l’isolement consécutif à l’invasion de l’Ukraine, la Russie vise à retrouver son importance dans l’exploration spatiale.

Contrairement à la Chine, qui a lancé avec succès sa propre station spatiale et récemment amarré un équipage, et aux projets de la NASA de s'aventurer au-delà de l'ISS vers la Lune aux côtés de partenaires tels que l'Agence spatiale européenne, la Russie a été confrontée à des revers. Notamment, le dernier atterrisseur lunaire russe, Luna 25, a échoué dans sa tentative d'atterrissage en douceur, laissant une marque de brûlure sur la surface de la Lune.

Pour l’instant, la Russie se concentre sur la construction ambitieuse, les tests et le lancement de son premier module de station spatiale d’ici quatre ans. Les yeux tournés vers l'avenir, la Russie espère redynamiser sa réputation dans le domaine du matériel spatial tout en assurant sa place dans l'exploration du cosmos.

