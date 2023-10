De nouveaux défis de découverte des règles génétiques

Une équipe de chercheurs de l’Earlham Institute et de l’Université d’Oxford a fait une découverte inattendue en travaillant sur une nouvelle méthode de séquençage de l’ADN. Pour tester leur méthode, ils ont isolé un protiste d’un étang d’eau douce dans les parcs de l’université d’Oxford. Un protiste est un terme vague qui fait référence à tout organisme eucaryote qui n'est pas un animal, une plante ou un champignon.

En analysant le génome du protiste, les chercheurs ont découvert qu’il ne s’agissait pas seulement d’une nouvelle espèce, Oligohymenophorea sp. PL0344, mais il présentait également une divergence unique dans son code génétique. Normalement, on pense que les codons d'arrêt TAA et TAG sont fortement liés, changeant ensemble et spécifiant le même acide aminé. Cependant, chez Oligohymenophorea sp. PL0344, seul TGA codait pour un codon stop, TAA et TAG étant traduits en différents acides aminés.

Cette découverte remet en question les règles de traduction génétique connues auparavant, car on pensait que ces deux codons étaient couplés. Les chercheurs ont également découvert qu'il y avait plus de copies de TGA dans le génome du protiste que prévu, compensant peut-être l'absence des deux autres codons d'arrêt. Cette anomalie chez Oligohymenophorea sp. PL0344 pourrait servir d’inspiration pour de futures découvertes génétiques.

Le Dr Jamie McGowan, l'un des chercheurs, a déclaré que les scientifiques tentent souvent de créer de nouveaux codes génétiques, mais que des découvertes intéressantes peuvent également être faites dans la nature. Cette découverte inattendue démontre qu’il y a encore des choses fascinantes à découvrir, même lorsque nous ne les recherchons pas activement.

L'étude, détaillant cette découverte génétique unique, a été publiée dans PLOS Genetics.

