Des chercheurs de l'Université de Sydney nommés membres de la Royal Society of NSW

Trois chercheurs de l'Université de Sydney ont été nommés membres de la Royal Society of NSW. Le professeur Ben Colagiuri, le professeur Ainsley Newson et le professeur Elaine Sadler ont tous été reconnus pour leurs contributions dans leurs domaines respectifs.

Le professeur Ben Colagiuri, directeur de l'École de psychologie, a été reconnu pour ses recherches approfondies sur les effets placebo et nocebo. Ses travaux dans le domaine de la psychologie ont eu un impact notable et ont conduit à une meilleure compréhension de ces phénomènes.

Le professeur Ainsley Newson, professeur de bioéthique à Sydney Health Ethics, est reconnue internationalement pour ses travaux dans le domaine de la bioéthique, en particulier en génomique et en reproduction. Son expertise et ses contributions ont fait d'elle une figure éminente de la communauté scientifique.

Le professeur Elaine Sadler AO, astrophysicienne à l'Institut d'astronomie de Sydney, a été honorée pour sa réputation internationale exceptionnelle dans le domaine de l'évolution des galaxies et de l'astrophysique. Cette reconnaissance ajoute à son statut de membre de l'Académie australienne des sciences.

La vice-chancelière adjointe (recherche), la professeure Emma Johnston, a félicité les trois chercheurs pour leur distinction bien méritée. Elle salue leur engagement envers l’excellence en recherche et reconnaît la fierté que la communauté universitaire éprouve à leur égard.

La Royal Society of NSW, fondée en 1821, est l'une des plus anciennes institutions scientifiques et culturelles d'Australie. Il sert de plate-forme pour favoriser les connaissances scientifiques, promouvoir les échanges intellectuels et reconnaître les contributions exceptionnelles dans divers domaines.

Cette nomination en tant que membres de la Royal Society of NSW met non seulement en lumière les réalisations des professeurs Colagiuri, Newson et Sadler, mais apporte également une reconnaissance à l'Université de Sydney en tant qu'institution de premier plan en matière de recherche et de découverte scientifiques.

