Une image étonnante révèle une nébuleuse rouge brillante dans le ciel nocturne

L'Observatoire européen austral (ESO) a dévoilé une superbe photographie d'une nébuleuse rouge brillante connue sous le nom d'IC1284. Ce vaste nuage de poussière et de gaz, classé comme nébuleuse par émission, émet sa propre lumière et est le résultat d'une formation active d'étoiles.

La couleur rouge vif d’IC1284 est due à l’excitation des électrons des atomes d’hydrogène par le rayonnement émis par les jeunes étoiles. En conséquence, ces électrons libèrent de l’énergie et émettent une longueur d’onde spécifique de lumière rouge. Les astronomes ont pu capturer cette image à l'aide de l'OmegaCAM de l'ESO, une caméra à grand champ située sur le télescope d'enquête (VST) du Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire de Paranal au Chili.

Les nébuleuses, comme IC1284, sont constituées de nuages ​​colossaux de poussière et de gaz qui fournissent le carburant nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Sur la photographie, la lueur rouge d'IC1284 est renforcée par la présence d'étoiles éblouissantes qui l'entourent.

IC1284 est accompagnée de deux nébuleuses par réflexion connues sous les noms de NGC6589 et NGC6590, situées dans le coin inférieur droit de l'image. Contrairement aux nébuleuses par émission, les nébuleuses par réflexion sont constituées de poussière interstellaire qui reflète la lumière émise par les étoiles proches. En conséquence, ces nébuleuses apparaissent en bleu.

La poussière à l’intérieur d’une nébuleuse par réflexion diffuse des longueurs d’onde de lumière plus courtes et plus bleues provenant des étoiles proches, créant une lueur captivante et éthérée. Ce phénomène est la même raison pour laquelle notre propre ciel apparaît bleu.

Cette image récemment publiée fait partie d'une initiative plus vaste appelée VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), organisée par l'ESO. Grâce à l’enquête VPHAS+, les astronomes visent à mieux comprendre le cycle de vie des étoiles en étudiant les nébuleuses et les étoiles en lumière visible.

En conclusion, la dernière photographie de l'ESO met en valeur la beauté fascinante d'IC1284, une nébuleuse à émission rouge qui captive par sa présence lumineuse au milieu de l'immensité de l'espace.

Définitions:

– Nébuleuse en émission : un nuage brillant et diffus de gaz ionisé qui émet sa propre lumière.

– Nébuleuse par réflexion : Un nuage de poussière interstellaire qui reflète la lumière émise par les étoiles proches.

– VLT : Very Large Telescope, un télescope puissant exploité par l’Observatoire Européen Austral.

Sources:

– Observatoire européen austral (ESO)

– Enquête photométrique H alpha VST du plan et du renflement galactique sud (VPHAS+)