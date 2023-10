Les coqs présentent des capacités d’auto-reconnaissance, selon une nouvelle étude

By

Une étude récente menée par une équipe de neuroscientifiques et de psychologues de l'Université de Bonn et de l'Université de Bochum en Allemagne a fourni des preuves potentielles suggérant que les coqs possèdent des capacités d'auto-reconnaissance. Les chercheurs ont conçu de nouvelles expériences impliquant des miroirs pour déterminer si les coqs pouvaient différencier leur propre image de celle d'un autre coq.

Des recherches antérieures n'ont identifié qu'un nombre restreint d'espèces animales capables de s'auto-reconnaître, telles que les pies, certains singes, les éléphants et les dauphins. Ces études consistent généralement à observer la réponse d'un animal à une marque sur son visage ou son corps lorsqu'il voit son reflet dans un miroir. Cependant, étant donné que de nombreux animaux ne possèdent pas de membres ou d'appendices adaptés à de tels tests, les chercheurs ont dû développer des méthodes alternatives.

Les coqs ont été choisis comme sujet de cette étude en raison de leurs tendances comportementales. Il a été observé que les coqs chantent souvent lorsqu'ils sont confrontés à des prédateurs, tout en restant silencieux dans des environnements non perturbés. L’équipe de recherche a capitalisé sur cette caractéristique pour mener ses expériences d’auto-reconnaissance.

Au cours des expériences, un seul coq a été placé dans un espace clos divisé par un grillage. De l’autre côté du maillage, un autre coq était placé dans certains essais, tandis que l’espace restait vide dans d’autres. De plus, lors de certains essais, un miroir était apposé sur le grillage, obstruant la vue du coq derrière lui. Pour introduire une menace potentielle, les chercheurs ont projeté la silhouette d'un faucon sur le plafond lors de certains essais.

En analysant les comportements et les vocalisations des coqs, l’équipe de recherche a découvert que la présence d’un autre coq de l’autre côté du grillage augmentait considérablement la probabilité de chant. Il est intéressant de noter que cette réponse s’est produite, que le coq puisse ou non voir son propre reflet dans le miroir. Cette découverte implique que les coqs comprennent que l’image miroir n’est pas celle d’un autre coq, ce qui indique une forme de reconnaissance de soi. De plus, l’étude suggère que les coqs s’appuient sur des signaux visuels plutôt que sur des signaux auditifs ou olfactifs pour déterminer la réalité de leur environnement.

Cette étude contribue à notre compréhension des capacités cognitives des coqs et élargit le répertoire connu de la conscience de soi dans le règne animal. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient faire la lumière sur l’évolution et le développement de l’auto-reconnaissance chez différentes espèces.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que la reconnaissance de soi ?

La reconnaissance de soi fait référence à la capacité d'un individu à percevoir et à comprendre qu'un reflet ou une image dans un miroir se représente lui-même plutôt qu'un autre membre de la même espèce.

Quels animaux ont fait preuve d’auto-reconnaissance ?

Des recherches antérieures ont montré que certains animaux dotés de capacités de reconnaissance de soi comprennent les pies, certains singes, les éléphants et les dauphins.

Pourquoi les coqs ont-ils été choisis pour cette étude ?

Les coqs ont été sélectionnés comme sujets de cette étude en raison de leur tendance à présenter des vocalisations distinctives (chant) lorsqu'ils rencontrent des menaces ou d'autres coqs.

Comment les expériences ont-elles été menées ?

Les expériences consistaient à placer un coq dans une arène cloisonnée avec un treillis métallique. De l’autre côté du grillage, un autre coq a été posé ou laissé vide. Dans certains essais, un miroir obstruait la vue du coq. Dans certains cas, une silhouette de faucon était projetée au plafond pour introduire une menace potentielle.

Quelles ont été les principales conclusions de l’étude ?

L'étude a révélé que les coqs étaient plus susceptibles de chanter lorsqu'ils étaient conscients de la présence d'un autre coq de l'autre côté du grillage, qu'ils puissent ou non voir leur propre reflet dans le miroir. Cela suggère que les coqs possèdent une forme d’auto-reconnaissance et s’appuient principalement sur des indices visuels pour déterminer la réalité de leur environnement.