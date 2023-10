Les coqs se reconnaissent-ils dans un miroir ? Une nouvelle étude fait la lumière

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs des universités de Bonn et de Bochum et de la faculté de médecine MSH de Hambourg remet en question la compréhension conventionnelle de l'intelligence aviaire. L'étude visait à étudier la conscience de soi chez les poulets, en se concentrant particulièrement sur les coqs et leur capacité à se reconnaître dans un miroir.

Traditionnellement, le « Mark Test » est utilisé pour évaluer l’auto-reconnaissance chez les animaux. Cependant, ce test a donné des résultats incohérents, conduisant les chercheurs à rechercher une approche plus pertinente sur le plan écologique. Sonja Hillemacher et le Dr Inga Tiemann, en collaboration avec le Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün, ont décidé d'explorer les comportements naturels des coqs pour concevoir un test plus adapté.

En tirant parti du fait que les coqs émettent des cris d’alarme pour avertir leurs amis de prédateurs potentiels, les chercheurs ont conçu une expérience innovante. Ils ont créé un environnement contrôlé dans lequel les coqs pouvaient se percevoir visuellement tout en étant séparés par une grille. Lorsqu’une menace de prédateur simulée était introduite, les coqs émettaient un nombre significativement plus élevé de cris d’alarme que lorsqu’ils étaient seuls.

S'appuyant sur ces résultats, les chercheurs ont introduit un miroir dans l'environnement de test pour examiner si les coqs réagiraient par des cris d'alarme en voyant leur propre reflet. Étonnamment, les coqs ont émis beaucoup moins de cris, ce qui indique qu’ils ne percevaient pas leur propre reflet comme celui d’un autre oiseau.

Ces résultats remettent en question les hypothèses antérieures sur les capacités d'auto-reconnaissance des coqs. Sonja Hillemacher suggère que même si les coqs peuvent reconnaître leurs reflets, ils peuvent interpréter l'entité reflétée comme non menaçante, ce qui réduit les cris d'alarme.

Cette recherche met en évidence l'importance des conditions contextuellement pertinentes dans les tests comportementaux et recommande un changement de perspective et de méthodologie dans les études sur la cognition animale. En examinant les comportements et les environnements naturels des animaux, les scientifiques pourraient découvrir de nouvelles informations sur leur intelligence.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le « test de notation » ?

Le « Mark Test » est une méthode traditionnelle utilisée pour évaluer l’auto-reconnaissance chez les animaux. Il s’agit d’apposer sur un animal une marque colorée qui n’est visible qu’à travers le reflet d’un miroir. Si l’animal démontre qu’il est conscient de la marque en interagissant avec elle à travers le miroir, cela suggère une auto-reconnaissance.

Q : Quelles ont été les conclusions de l’étude sur la conscience de soi des coqs ?

L’étude a révélé que les coqs émettaient beaucoup moins de cris d’alarme lorsqu’ils voyaient leur propre reflet dans un miroir que lorsqu’ils voyaient un autre coq. Cela suggère que les coqs pourraient reconnaître leurs reflets, bien qu’ils les perçoivent comme des entités non menaçantes.

Q : Quel est l’impact de cette recherche sur les droits et le bien-être des animaux ?

La recherche souligne l’importance de prendre en compte les comportements et environnements naturels des animaux dans les tests comportementaux. En comprenant mieux la cognition et la conscience de soi des animaux, nous pouvons plaider en faveur d’un meilleur bien-être et des droits de diverses espèces, en particulier dans des secteurs tels que l’agriculture et la recherche.