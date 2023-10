Redéfinir notre compréhension : les coqs et la reconnaissance de soi

By

Les poulets sont souvent associés à des comportements simples comme ricaner et gratter, mais des recherches récentes suggèrent qu'ils pourraient posséder une capacité bien plus intrigante. Une équipe de chercheurs des universités de Bonn et de Bochum, en collaboration avec la faculté de médecine MSH de Hambourg, a découvert des preuves irréfutables indiquant que les coqs peuvent reconnaître leur propre reflet dans un miroir.

Même si cela peut paraître insignifiant à première vue, les implications sont considérables. La découverte ouvre une nouvelle voie de recherche passionnante, s’étendant au-delà du domaine de ces créatures à plumes et redéfinissant potentiellement notre compréhension de la conscience de soi chez diverses espèces animales. Outre leur importance scientifique, ces résultats ont également des implications pour les discussions sur les droits et le bien-être des animaux.

L'étude, présentée dans la revue PLOS ONE, a utilisé le « Mark Test » comme mesure d'auto-reconnaissance. Cependant, la méthode traditionnelle d'application d'une marque distincte peut s'avérer peu fiable, car certains animaux peuvent éviter les miroirs en raison du cadre non naturel.

Pour répondre à cette préoccupation, les chercheurs ont personnalisé l’expérience du miroir pour imiter des comportements écologiquement pertinents. S'appuyant sur les cris d'alarme innés des coqs, qui sont utilisés pour avertir les autres poulets des prédateurs, ils ont incorporé une image réaliste d'un redoutable oiseau de proie. L'équipe a observé les réactions des coqs à la fois en présence d'un autre coq et face à leur propre reflet.

Les résultats ont été remarquables. En présence d'un autre coq, 77 cris d'alarme ont été émis, mais face au prédateur virtuel seul, seuls 17 cris ont été émis. Face à leur image miroir et à l’oiseau de proie imminent, seuls 25 cris d’alarme ont été enregistrés. Cela suggère que les coqs n'ont pas confondu leurs reflets avec ceux d'un autre coq, ce qui indique la possibilité de se reconnaître.

Cette étude remet en question nos idées préconçues sur les capacités cognitives des poulets et soulève des questions intrigantes sur la complexité de leurs processus mentaux. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir ce phénomène fascinant et comprendre pleinement ses implications pour notre compréhension de la conscience animale.

QFP

Q : Qu'est-ce que le « test de notation » ?

Le « Mark Test » est une méthode largement reconnue pour évaluer l’auto-reconnaissance chez les animaux. Il s'agit d'apposer sur le corps d'un animal une marque distinctive, visible uniquement devant un miroir. Si l’animal montre des comportements autodirigés envers la marque, cela suggère une conscience de soi.

Q : Pourquoi la reconnaissance de soi est-elle importante ?

La reconnaissance de soi est considérée comme un indicateur de capacités cognitives supérieures, telles que la conscience de soi et la conscience. Cela a des implications importantes pour la compréhension de la vie intérieure des animaux et peut également influencer les discussions sur les droits et le bien-être des animaux.

Q : Comment les chercheurs ont-ils personnalisé l’expérience du miroir pour les coqs ?

Pour créer un test plus pertinent sur le plan écologique, les chercheurs ont intégré les cris d'alarme innés des coqs, qui sont utilisés pour avertir les autres poulets des prédateurs. En introduisant une image réaliste d'un oiseau de proie et en observant les réactions des coqs, ils visaient à évaluer si les oiseaux reconnaissaient leurs propres reflets face à une menace simulée.

