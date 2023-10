Conseils de jardinage pour ajouter de la couleur à votre jardin

Lors de la planification de votre jardin potager, il est important de considérer les arbustes à fleurs, les couvre-sol et les plantes grimpantes pour de futurs éclats de couleurs. Ce mois d'octobre a été particulièrement sec, il convient donc de réfléchir à l'impact que cela peut avoir sur vos plantes. Avant l’arrivée des chaleurs estivales, assurez-vous que votre jardin dispose d’une bonne couche de paillis et vérifiez que votre système d’arrosage est en bon état de fonctionnement. De plus, l’ajout de couvre-sol peut améliorer l’apparence générale de votre jardin.

Faites un tour en voiture dans votre ville locale pour vous inspirer des jardins à succès de la région. Par exemple, les jardins médians de Rockhampton ont été embellis avec Gazanias scandens, une plante devenue synonyme de la ville. Disponibles dans une variété de couleurs, les Gazanias peuvent être mélangés ou plantés dans des couleurs uniques pour un impact visuel époustouflant. Ces plantes couvre-sol sont parfaites pour les endroits ensoleillés et offrent un affichage vibrant même dans des positions exposées.

Les Gazanias appartiennent à la famille des Compositae Daisy et sont faciles à cultiver. Ils viennent dans une large gamme de couleurs brillantes et bicolores. Originaires d'Afrique du Sud, ce sont des plantes herbacées vivaces qui peuvent former des touffes ou avoir des stolons qui traînent sur les rochers. Les plantes produisent également facilement des semis, créant une présence continue dans votre jardin.

Parmi les autres jardins qui présentent de belles plantes, citons le parc Col Brown, où vous pouvez trouver la petite émeraude Tabernaemontana Corymbosa. Ce petit arbuste attrayant présente un feuillage vert foncé brillant et des grappes de fleurs blanches légèrement parfumées toute l'année. Il est polyvalent et convient aux haies basses, aux bordures de jardins ou à la plantation en pot.

À l’aéroport de Rockhampton, l’entrée est ornée d’une impressionnante avenue de Bismarck Palms. Ces palmiers aquatiques au joli feuillage bleu-gris sont originaires de Madagascar. Bien qu’ils ne conviennent pas aux petits jardins, ils peuvent atteindre jusqu’à trois mètres de largeur lorsqu’on leur donne suffisamment d’espace. Les jardins de l’aéroport comportent également des plantations de sous-étage qui offrent un joli contraste avec les palmiers.

Les aloès, cultivés dans le centre du Queensland depuis plus d'un siècle, méritent également d'être considérés pour votre jardin. Des hybrides robustes et colorés sont désormais disponibles, certaines variétés fleurissant continuellement pendant six mois. L'Aloe Bush Baby Yellow, avec ses fleurs jaune tendre et son feuillage vert foncé, est particulièrement attrayant.

Enfin, le frangipanier, également connu sous le nom de Plumeria, est encore présent dans tout Rockhampton. Le Plumeria obtusa, ou Frangipanier à feuilles persistantes, conserve son feuillage toute l'année et possède des feuilles vert foncé brillantes. Les fleurs d'un blanc pur et très parfumées le rendent unique.

Faites un tour dans votre ville ce week-end et vous découvrirez une gamme de plantes à fleurs voyantes qui pourraient être parfaites pour votre propre jardin.

