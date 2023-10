Rocky Point : une vague classique sur la Côte-Nord

By

Rocky Point, située près de Pipe sur la Seven Mile Miracle de la Côte-Nord, est connue pour être une vague fantastique. A l’approche de l’hiver, les surfeurs attendent avec impatience l’arrivée d’une houle constante. Cependant, avant de plonger dans la saison à venir, examinons de plus près la première houle importante qui a récemment frappé Rocky Point après quelques mois de vagues plus lentes.

Les houles de début de saison produisent souvent des conditions difficiles, influencées par des vents forts et l'accumulation de sable. Malgré ces facteurs, Rocky Point reste une vague exceptionnelle. Sa combinaison unique de puissance et de forme en fait un favori parmi les surfeurs de la région.

L'emplacement de Rocky Point sur la Côte-Nord, célèbre pour accueillir certaines des vagues les plus emblématiques au monde, contribue à sa réputation. Entouré de spots prestigieux comme Pipeline et Backdoor, Rocky Point se présente comme un spot fiable et passionnant pour attraper des vagues de qualité.

Bien que l'article source comprenne un lien vidéo pour présenter la houle récente, des informations supplémentaires sur les caractéristiques spécifiques et l'histoire de Rocky Point permettraient une compréhension plus complète.

Définitions:

– Rocky Point : Un spot de surf situé près de Pipe sur le Seven Mile Miracle de la Côte-Nord, connu pour produire d'excellentes vagues.

– Seven Mile Miracle : Une partie du littoral sur la côte nord d’Oahu, à Hawaï, célèbre pour ses spots de surf constants.

– Houle : Une série de grandes vagues océaniques générées par des vents forts.

