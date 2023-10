Percer les secrets des explosions stellaires : mission INFUSE pour étudier les restes de la supernova de la boucle Cygnus

By

Dans la vaste étendue du ciel nocturne, les restes de la supernova Cygnus Loop captivent la curiosité des astronomes et des astronomes. Ce phénomène céleste, situé près de la constellation du Cygne (du latin « cygne »), est le vestige d’une étoile autrefois massive qui s’est effondrée sous l’effet de sa propre gravité et a éclaté en supernova il y a environ 20,000 XNUMX ans. Une mission révolutionnaire appelée INFUSE est sur le point d'être lancée, visant à faire la lumière sur les mystères entourant les explosions stellaires et leur rôle dans la création de nouveaux corps célestes.

INFUSE, qui signifie Integral Field Ultraviolet Spectroscopique Experiment, utilisera un instrument de pointe combinant imagerie et spectroscopie pour observer les restes de la supernova Cygnus Loop. En capturant la lumière ultraviolette lointaine émise lorsque le front de choc s'écrase sur des poches de gaz froids dans la galaxie de la Voie lactée, INFUSE fournira des informations inestimables sur la dynamique et le transfert d'énergie des supernovae.

Les supernovae, comme celle responsable de la création de la boucle du Cygnus, jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies. Ces événements explosifs dispersent les métaux lourds forgés dans le noyau d'une étoile dans les nuages ​​​​de poussière et de gaz environnants, qui finissent par fusionner pour former de nouveaux corps célestes tels que des planètes, des étoiles et des systèmes stellaires entiers.

Dirigée par Brian Fleming, professeur-chercheur à l'Université du Colorado à Boulder, la mission INFUSE vise à étudier l'expansion en cours de la boucle Cygnus. Cet énorme nuage, mesurant plus de 120 années-lumière, continue de s'étendre à une vitesse stupéfiante d'environ 930,000 XNUMX milles par heure.

Grâce à son instrumentation innovante, INFUSE capturera des images du front de choc, révélant des températures de gaz allant de 90,000 540,000 à 50,000 300,000 degrés Fahrenheit (XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX degrés Celsius). En combinant les atouts de l'imagerie et de la spectroscopie, INFUSE créera un « cube de données » tridimensionnel qui fournira une compréhension globale de la composition, de la température et du mouvement des restes.

Le lancement de la mission de fusée-sonde INFUSE est prévu le 29 octobre 2023 depuis le champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage scientifique, INFUSE promet de percer les secrets des explosions stellaires, ouvrant ainsi la voie à des informations sur la formation des corps célestes qui éclaireront davantage notre compréhension de l'univers.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’INFUSE ?

INFUSE, ou Integral Field Ultraviolet Spectroscopique Experiment, est une mission de fusée-sonde qui combine imagerie et spectroscopie pour étudier les restes de la supernova Cygnus Loop.

Q : Qu’est-ce que la boucle Cygnus ?

La boucle du Cygnus, également connue sous le nom de nébuleuse du Voile, est le vestige d'une explosion de supernova survenue il y a environ 20,000 XNUMX ans. Il est situé près de la constellation du Cygne dans le ciel nocturne.

Q : Que sont les supernovae ?

Les supernovae sont des événements explosifs qui se produisent lorsqu’une étoile massive s’effondre sous l’effet de sa propre gravité et libère une immense quantité d’énergie. Ils jouent un rôle crucial dans la formation des corps célestes et la répartition des métaux lourds dans l'univers.

Q : Comment INFUSE contribuera-t-il à notre compréhension des supernovae ?

INFUSE capturera la lumière ultraviolette lointaine émise lorsque le front de choc des restes de la supernova Cygnus Loop interagit avec le gaz froid de la Voie lactée. En étudiant ce transfert d’énergie, INFUSE vise à fournir de nouvelles informations sur la dynamique et les processus des supernovae.