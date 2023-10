Pendant certains mois de l'année, les observateurs d'étoiles de l'hémisphère nord ont la chance d'observer la constellation du Cygne traversant gracieusement le ciel nocturne. L'un des objets les plus captivants de cette constellation est la Boucle du Cygne, également connue sous le nom de Nébuleuse du Voile, située juste au-dessus de l'aile du cygne.

La nébuleuse du Voile est le vestige d'une étoile massive qui a explosé en une supernova spectaculaire il y a environ 20,000 2,600 ans. Cette explosion stellaire, qui a rendu minuscule la taille de notre Soleil, a dispersé les éléments lourds produits dans le noyau de l'étoile dans les nuages ​​​​de poussière et de gaz environnants. En fait, l’explosion a été si intense qu’on pense qu’elle a été visible même pendant la journée sur Terre, bien qu’elle se trouve à XNUMX XNUMX années-lumière.

Ces supernovae jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies et des systèmes stellaires. L’explosion disperse des éléments lourds, notamment ceux nécessaires à la formation des planètes et des étoiles, dans tout l’univers. Au fil du temps, les restes de ces explosions fusionnent pour donner naissance à de nouvelles étoiles, planètes et systèmes stellaires entiers.

Pour percer les mystères de la boucle du Cygnus et son rôle dans la formation des systèmes stellaires, la mission de fusée-sonde INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopique Experiment) a été lancée depuis le champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique. Dirigée par des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder, la mission vise à observer comment la supernova déverse de l'énergie dans la Voie lactée en étudiant la lumière émise lorsque l'onde de choc entre en collision avec des poches de gaz froid dans la galaxie.

La mission INFUSE utilise un télescope spécialisé conçu pour détecter la lumière ultraviolette lointaine, permettant aux scientifiques d'observer des températures de gaz allant de 90,000 540,000 à XNUMX XNUMX °F. Cet instrument unique combine les capacités d’imagerie et de spectroscopie, fournissant des informations précieuses sur la composition, la température et le mouvement de la source lumineuse.

Les données recueillies aideront non seulement les scientifiques à comprendre les éléments spécifiques et leurs températures, mais mettront également en lumière la manière dont ces éléments se mélangent avec le milieu environnant. Ces mesures constituent une étape importante vers la compréhension du processus par lequel les matériaux des supernovae deviennent partie intégrante des planètes et des formes de vie, comme la Terre et les humains.

QFP

Qu'est-ce que la boucle Cygnus ?

La boucle du Cygnus, également connue sous le nom de nébuleuse du Voile, est le vestige d'une étoile massive qui a explosé en supernova il y a environ 20,000 XNUMX ans.

Quel est le but de la mission INFUSE ?

La mission INFUSE vise à observer comment l'énergie de la supernova Cygnus Loop est dispersée dans la Voie Lactée, fournissant ainsi un aperçu de la formation des systèmes stellaires.

Comment fonctionne l’instrument INFUSE ?

L'instrument INFUSE combine imagerie et spectroscopie pour capturer et analyser la lumière ultraviolette lointaine émise par l'onde de choc de la supernova. Il fournit des données précieuses sur la composition, la température et le mouvement.

Quelles sont les implications de la mission INFUSE ?

La mission INFUSE améliorera notre compréhension de la manière dont les matériaux issus des supernovae contribuent à la formation des planètes et des environnements propices à la vie, comme la Terre.