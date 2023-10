Les voyages spatiaux pourraient constituer une menace pour la couche d'ozone de la Terre, prévient une étude

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Canterbury à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, suggère que l'intérêt croissant pour l'exploration spatiale et l'augmentation des lancements de fusées pourraient constituer une menace importante pour la couche d'ozone en voie de guérison sur Terre. Malgré les efforts visant à réparer la couche d’ozone, qui a été considérablement endommagée dans le passé en raison des activités humaines, l’industrie spatiale en plein essor pourrait entraver sa reconstruction.

Les fusées utilisées dans les missions spatiales rejettent des gaz et des particules nocives pour la couche d'ozone. L'étude a analysé les données de lancement de fusées des cinq dernières années et a projeté les tendances futures en matière de voyages spatiaux. Au cours de cette courte période, les lancements annuels mondiaux sont passés de 90 à 190, la majorité ayant lieu dans l'hémisphère Nord. Les chercheurs prédisent que l’industrie spatiale mondiale pourrait dépasser 3.7 2040 milliards de dollars d’ici XNUMX.

Bien que l’impact actuel des lancements de fusées sur la couche d’ozone soit jugé faible, l’étude souligne qu’une escalade des activités spatiales pourrait aggraver les dégâts. Les émissions des fusées libèrent des substances telles que du chlore réactif, du noir de carbone et des oxydes d'azote, qui sont toutes nocives pour la couche d'ozone. Les effets des nouveaux carburants pour fusées, comme le méthane, doivent encore être pleinement évalués.

L’intérêt pour les projets spatiaux est croissant, avec environ 70 pays et entreprises spatiales privées entrant sur la scène. La montée en puissance d’entreprises comme Virgin Galactic, SpaceX et Blue Origin indique une tendance mondiale en matière d’exploration spatiale. Il est toutefois essentiel de considérer les répercussions environnementales potentielles de tels efforts.

L’étude suggère également que la Nouvelle-Zélande a le potentiel d’assumer un rôle de leader dans l’industrie spatiale et d’influencer les conversations mondiales sur l’exploration spatiale durable. Les chercheurs proposent des stratégies pour l'industrie spatiale et la communauté de recherche sur l'ozone, notamment le suivi des émissions des fusées, l'accès aux données pour les chercheurs et la prise en compte de l'impact sur l'ozone lors de la conception des fusées.

Il est crucial de donner la priorité aux pratiques durables lors des lancements mondiaux de fusées en coordonnant les efforts des entreprises aérospatiales, des scientifiques et des gouvernements. L'étude appelle à une action immédiate pour garantir que les fusées n'entravent pas la reconstitution en cours de la couche d'ozone. Les résultats de cette recherche sont publiés dans le Journal of the Royal Society of New Zealand.

