SpaceX fait pression pour une licence de lancement plus rapide

Résumé : SpaceX fait pression sur la Federal Aviation Administration (FAA) pour qu'elle accélère le processus d'autorisation de lancement. La fusée Starship de la société est prête pour un deuxième essai en vol mais attend l'approbation réglementaire finale. SpaceX espère lancer son lancement au cours de la première quinzaine de novembre. Entre-temps, Virgin Galactic prévoit d'effectuer sa sixième mission en six mois le 2 novembre. Les petites sociétés de lancement ont du mal à rivaliser avec les bas prix de SpaceX pour les missions Falcon 9. La position dominante de SpaceX sur le marché a eu un effet « extrêmement dissuasif » sur le secteur des petits lancements. SpaceX offre des opportunités de lancement de covoiturage pour les petits satellites à partir de 5,500 20 dollars par kilogramme, un prix bien inférieur à celui proposé par les petits lanceurs dédiés. Trois sociétés américaines, SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic, ont demandé une prolongation de la période d'apprentissage avant la mise en œuvre de nouvelles réglementations fédérales en matière de sécurité pour les missions commerciales de vols spatiaux habités. Le moratoire de 1 ans sur les réglementations fédérales expirera le XNUMXer janvier.

SpaceX intensifie ses efforts pour obtenir une licence de lancement plus rapide auprès de la Federal Aviation Administration (FAA). La société a achevé les préparatifs nécessaires pour un deuxième essai en vol de sa fusée Starship mais attend l'approbation réglementaire finale. La date de lancement la plus précoce possible est désormais la première quinzaine de novembre. Virgin Galactic, quant à elle, prépare sa sixième mission en six mois, prévue le 2 novembre.

Cependant, les petites sociétés de lancement sont confrontées à des difficultés pour rivaliser avec les bas prix de SpaceX pour les missions Falcon 9. Les dirigeants de l'industrie ont déclaré que la position dominante de SpaceX sur le marché a eu un impact significatif sur le secteur des petits lancements, ce qui rend difficile la concurrence sur les prix. SpaceX propose actuellement des opportunités de lancement de covoiturage pour les petits satellites à partir de 5,500 5,000 dollars le kilogramme. Bien que ces prix aient augmenté par rapport aux XNUMX XNUMX dollars initiaux par kilogramme, ils restent encore bien inférieurs à ce que proposent les petits lanceurs dédiés.

En outre, trois sociétés américaines, SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic, se sont réunies pour demander une prolongation de la période d'apprentissage avant la mise en œuvre de nouvelles réglementations fédérales en matière de sécurité pour les missions commerciales de vols spatiaux habités. Le moratoire actuel de 20 ans sur les réglementations fédérales expirera le 1er janvier. Les entreprises estiment que l'industrie n'est pas encore suffisamment mature pour adopter de nouvelles réglementations de sécurité et elles travaillent avec la FAA et d'autres agences gouvernementales pour établir une nouvelle réglementation de sécurité. cadre pour le transport spatial.

