Le transport spatial européen connaît un changement historique alors que les ministres réunis au Sommet spatial européen adoptent une nouvelle approche compétitive des services de lancement. Cette approche vise à responsabiliser les entreprises commerciales et à réduire leur dépendance à l’égard du financement public, l’Agence spatiale européenne (ESA) agissant en tant que client clé pour les activités et services spatiaux commerciaux.

La décision de passer à un modèle de services compétitif est considérée comme une étape positive par les experts du secteur. Jörn Spurmann, directeur commercial de Rocket Factory Augsburg (RFA), estime qu'il s'agit d'un « moment historique » puisque l'ESA décide de privatiser et de soutenir quelques entreprises dans la recherche de systèmes de lancement spatial, plutôt que de développer les siennes. Cette nouvelle approche ouvre des opportunités passionnantes pour RFA, qui se concentre sur le développement de son petit lanceur RFA One depuis sa création en 2018.

Le changement de paradigme des lancements européens permet non seulement à RFA d'étendre ses capacités en explorant le développement de systèmes de transport moyen ou lourd, mais offre également de nouvelles perspectives grâce au programme de fret commercial de l'ESA. RFA avait précédemment annoncé la création d'un consortium pour développer Argo, un service de fret vers la Station spatiale internationale (ISS) et les futures stations spatiales commerciales. Même si respecter l’échéance de 2028 fixée par l’ESA constitue un défi, Spurmann reste confiant.

Actuellement, l'objectif principal de RFA est son premier lancement, qui devrait avoir lieu à l'été 2024 au port spatial SaxaVord, dans les îles Shetland en Écosse. Le RFA One de la société, un lanceur à trois étages, utilise des moteurs Helix à combustion étagée kérosène-oxygène liquide. Avec une capacité de déploiement allant jusqu'à 1,300 500 kilogrammes sur une orbite polaire de 450 kilomètres ou XNUMX kilogrammes sur une orbite de transfert géostationnaire, RFA est confiante dans les progrès réalisés jusqu'à présent.

Le soutien financier de l'Agence spatiale britannique, d'un montant de 4.3 millions de dollars, consolide encore les préparatifs de RFA pour son vol inaugural. Le lancement réussi de RFA a le potentiel de positionner la société et SaxaVord Spaceport en tant qu'acteurs importants dans l'écosystème émergent des services de lancement commercial européens.

QFP

1. Quelle est la nouvelle approche compétitive du Sommet spatial européen ?

Le Sommet spatial européen a adopté une nouvelle approche compétitive du transport spatial, donnant plus de pouvoir aux entreprises commerciales et réduisant leur dépendance à l’égard du financement public. L’Agence spatiale européenne jouera le rôle de client principal pour les activités et services spatiaux commerciaux.

2. Quelles opportunités le changement de paradigme offre-t-il à Rocket Factory Augsburg (RFA) ?

La nouvelle approche permet à RFA d'étendre ses capacités en explorant le développement de systèmes de transport moyen ou lourd. De plus, RFA peut participer au programme de fret commercial de l'ESA, qui vise à fournir des services de fret à la Station spatiale internationale et aux futures stations spatiales commerciales.

3. Quand est prévu le premier lancement de RFA ?

Le premier lancement de RFA est prévu pour l'été 2024 au port spatial de SaxaVord, dans les îles Shetland en Écosse.

4. Quel type de lanceur RFA utilise-t-il ?

Le lanceur principal de RFA est le RFA One, une fusée à trois étages qui utilise des moteurs Helix à combustion étagée kérosène-oxygène liquide.

5. Comment le lancement de RFA contribue-t-il à l'écosystème européen des services de lancement commercial ?

Le lancement réussi de RFA a le potentiel de positionner la société et SaxaVord Spaceport en tant qu'acteurs importants dans l'écosystème émergent des services de lancement commercial européens.