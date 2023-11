Plumes de fusée sur la Lune : un examen plus approfondi des effets de surface

Atterrir sur la Lune a toujours été une entreprise difficile, et alors que la NASA vise une exploration plus approfondie de la Lune grâce au programme Artemis, comprendre les effets des panaches de fusée sur la surface lunaire devient un facteur crucial. Avec les atterrisseurs plus grands et plus puissants prévus pour les missions futures, les risques associés aux opérations d’atterrissage et de décollage sont considérablement amplifiés.

L'environnement unique sur la Lune, caractérisé par une faible gravité, une absence d'atmosphère et une couche de fine poussière et de roche appelée régolithe lunaire, crée un scénario complexe pour les engins spatiaux. Lorsqu'ils atterrissent ou décollent, leurs moteurs projettent des panaches supersoniques de gaz chauds vers la surface, générant des forces intenses qui soulèvent la poussière et éjectent des roches à grande vitesse. Cela présente divers dangers tels que des obstructions visuelles, des nuages ​​de poussière qui interfèrent avec la navigation et les instruments, ainsi que des dommages potentiels à l'atterrisseur et au matériel à proximité.

L’érosion causée par ces panaches constitue une préoccupation majeure. Bien que les atterrisseurs à l’échelle d’Apollo n’aient pas créé de cratères lors de leur atterrissage, les effets des atterrisseurs plus grands restent à déterminer. Il existe une incertitude quant à l'ampleur de l'érosion de la surface des atterrisseurs des prochaines missions Artemis et à la question de savoir si une cratérisation rapide dans la zone d'atterrissage pourrait compromettre la stabilité de l'atterrisseur et la sécurité des astronautes à bord.

Pour mieux comprendre ces interactions panache-surface (PSI), les chercheurs du Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, ont développé des outils logiciels avancés. Ces outils permettent des prévisions précises des environnements PSI et aident à évaluer les risques pour les futurs projets de la NASA, notamment l'initiative Human Landing System et Commercial Lunar Payload Services. Ils sont également essentiels à la planification de missions vers Mars.

En simulant les panaches du moteur de l'atterrisseur Apollo 12 et leur interaction avec la surface lunaire, les scientifiques de la NASA à Marshall ont pu faire correspondre étroitement l'érosion prévue avec ce qui s'est réellement produit lors de l'atterrissage. Les simulations, menées sur des superordinateurs du centre de recherche Ames de la NASA, ont généré des téraoctets de données sur plusieurs semaines d'exécution.

Grâce à ces nouveaux outils logiciels et aux informations tirées des simulations, la NASA peut anticiper de manière proactive les dangers potentiels, minimiser les risques pour le vaisseau spatial et l'équipage et assurer le succès des futures missions lunaires et interplanétaires.

QFP

Q : Qu'est-ce que le programme Artemis ?

R : Le programme Artemis est une initiative de la NASA visant à explorer la Lune avec des missions humaines et robotiques, visant à établir une présence humaine durable sur la surface lunaire.

Q : Pourquoi est-il important de comprendre les panaches de fusées pour les atterrissages sur la Lune ?

R : Les panaches de fusée générés lors des opérations d'atterrissage et de décollage peuvent créer des dangers tels que des obstructions visuelles, des nuages ​​de poussière et des dommages à l'atterrisseur et aux équipements à proximité. L’étude de leurs effets permet de garantir des atterrissages sûrs et réussis.

Q : Qu’est-ce que la contrainte de cisaillement ?

R : La contrainte de cisaillement fait référence à la force latérale (latérale) appliquée sur une zone spécifique. C'est l'une des principales causes d'érosion lorsque les fluides s'écoulent sur une surface.

