Comète 12/P Pons-Brooks : un spectacle céleste à attendre

By

Une comète fascinante, surnommée la « comète du diable » en raison de sa forme distinctive ressemblant à deux cornes, traverse le système solaire interne. La comète 12/P Pons-Brooks, comme on l'appelle officiellement, se rapprochera le plus de la Terre au printemps, offrant potentiellement un spectacle impressionnant visible à l'œil nu.

Atteignant son périhélie, le point de son orbite le plus proche du soleil, le 21 avril 2024, ce vagabond cosmique passera ensuite au plus près de notre planète le 2 juin. Les astronomes expriment la possibilité d'apercevoir la comète sous un ciel clair et sombre. pendant ce temps, car il pourrait émettre une luminosité suffisante pour une observation sans aide.

En attendant son approche, les passionnés armés de télescopes de grande puissance ont déjà eu droit à un spectacle hors du commun. La comète 12/P Pons-Brooks a présenté deux éruptions au cours des derniers mois, une en juillet et une autre au début de ce mois. Dans les deux cas, la luminosité de la comète s'est intensifiée, accompagnée de l'expulsion de gaz et de débris glacés, formant la forme intrigante de ses deux cornes assorties. Certains astronomes ont même établi des similitudes entre l’apparence post-éruption de la comète et l’emblématique vaisseau Millennium Falcon de la franchise « Star Wars ».

L'astronome amateur Eliot Herman, utilisant des télescopes distants dans l'Utah, a capturé des images remarquables de la comète 12/P Pons-Brooks et de ses cornes de diable. La comète comprend un noyau composé de poussière, de gaz et de glace, entouré d'un nuage de gaz brillant appelé coma. À mesure que la lumière du soleil et le rayonnement solaire pénètrent dans le noyau de la comète, des explosions violentes sporadiques, semblables aux éruptions observées, se produisent.

Bien que les mécanismes précis qui sous-tendent la formation des cornes temporaires de la comète ne soient pas encore entièrement compris, les experts soupçonnent qu'elles proviennent de ces éruptions glaciales. La structure de la comète influence probablement l'apparence des nuages ​​​​de gaz et de glace projetés, générant l'illusion de cornes vues par les télescopes terrestres.

Découverte en 1812 par l'astronome français Jean-Louis Pons et observée de nouveau par l'astronome William Brooks en 1883, la comète 12/P Pons-Brooks se lance dans une orbite de 71 ans autour du soleil. Par conséquent, après sa prochaine rencontre rapprochée au printemps, il se retirera vers le système solaire externe, pour réapparaître dans plusieurs décennies.

Avec sa proximité imminente avec la Terre, les astronomes se préparent avec impatience à étudier la comète 12/P Pons-Brooks avant qu'elle tourne autour du soleil et retourne aux confins de notre voisinage cosmique. Notamment, son approche coïncide avec une éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024, offrant une rare opportunité d'observer la proximité de la comète avec le soleil. Eliot Herman prévoit que cet événement pourrait permettre une observation à l'œil nu en raison des circonstances uniques de l'éclipse, exprimant son enthousiasme à l'idée de l'observer et de le photographier depuis le Texas.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que la comète 12/P Pons-Brooks ?

R : La comète 12/P Pons-Brooks est un objet céleste caractérisé par ses deux « cornes » distinctes de gaz et de glace qui lui ont valu le surnom de « comète du diable ».

Q : Quand la comète 12/P Pons-Brooks sera-t-elle visible à l'œil nu ?

R : La comète devrait être potentiellement visible sans l’aide de télescopes au printemps 2024, lorsqu’elle atteindra son point le plus proche de la Terre.

Q : À quelle fréquence la comète 12/P Pons-Brooks s’approche-t-elle de la Terre ?

R : La comète 12/P Pons-Brooks a une période orbitale de 71 ans, ce qui signifie qu'elle s'approche du système solaire interne et de la Terre une fois toutes les sept décennies environ.

Q : Comment se forment les « cornes du diable » de la comète ?

R : Le processus exact derrière la formation des cornes temporaires de la comète n’est pas encore entièrement compris. Cependant, on pense qu'elles proviennent de violentes éruptions provoquées par le réchauffement du noyau de la comète par la lumière du soleil et le rayonnement solaire.

Q : Les éruptions de la comète peuvent-elles constituer une menace pour la Terre ?

R : Non, la comète 12/P Pons-Brooks ne présente aucun danger pour notre planète. Ses éruptions et son activité contribuent avant tout à créer un spectacle astronomique captivant.