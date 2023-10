La formation de la Lune révélée : nouvelles informations sur les cristaux lunaires

Les scientifiques ont acquis une compréhension plus approfondie de la formation de la Lune et de son âge grâce à l'examen des cristaux trouvés dans des échantillons de roche collectés lors de la mission Apollo 17 en 1972. Auparavant, on pensait que la Lune s'était formée il y a environ 4.4 milliards d'années. Cependant, sur la base de l'analyse des cristaux de zircon, les chercheurs suggèrent maintenant que la Lune pourrait être environ 40 millions d'années plus vieille qu'on ne le pensait auparavant, remontant à 4.46 milliards d'années.

L'hypothèse principale concernant la formation de la Lune est l'impact d'un objet de la taille de Mars appelé Theia, entrant en collision avec la Terre primitive, qui aurait libéré de la roche en fusion dans l'espace. Ces débris ont fini par fusionner pour former la Lune. Bien que l’hypothèse soit largement acceptée, le moment exact de la formation de la Lune reste difficile à déterminer.

Les cristaux de zircon trouvés dans le fragment de roche collecté par l'astronaute Harrison Schmitt ont joué un rôle crucial dans la détermination de l'âge de la lune. Grâce à une technique appelée tomographie par sonde atomique, les scientifiques ont pu confirmer l’âge des cristaux formés après l’impact géant. La présence de cristaux de zircon, connus pour être extrêmement durables, dans des échantillons de Terre, de Mars et de la Lune souligne leur importance dans la compréhension des débuts de l'histoire des corps célestes.

Les recherches menées par une équipe de scientifiques dirigée par le cosmochimiste Philipp Heck ont ​​mis en lumière un autre aspect de l'impact de la Lune sur Terre. La collision qui a formé la Lune a eu un effet cataclysmique sur la Terre, modifiant sa vitesse de rotation. De plus, les forces gravitationnelles de la Lune ont joué un rôle crucial dans la stabilisation de l’inclinaison axiale de la Terre et dans le ralentissement de sa vitesse de rotation. Ces facteurs ont eu un impact profond sur le climat de la Terre et sur sa capacité à maintenir la vie.

L'étude fournit non seulement des informations précieuses sur la formation de la Lune et l'histoire de la Terre, mais souligne également l'importance de l'examen des matériaux collectés lors de missions spatiales menées il y a plusieurs décennies. Des techniques analytiques avancées, telles que la tomographie par sonde atomique, ont permis aux scientifiques de découvrir de nouvelles informations à partir d'échantillons collectés lors des missions Apollo. La poursuite des recherches et de l’exploration de la Lune améliorera non seulement notre compréhension de notre voisin céleste, mais ouvrira également la voie à de futures explorations de l’espace lointain.

