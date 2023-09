La récupération de l'échantillon de roche et de poussière de l'astéroïde Bennu constitue une avancée scientifique majeure

La récente récupération de 8.8 onces de roche et de poussière de l'astéroïde Bennu a été décrite comme un changement scientifique par Jacqueline McCleary, professeur de physique et cosmologue à la Northeastern University. Cet échantillon fournit aux chercheurs des preuves directes de la formation du système solaire, offrant ainsi de nouvelles opportunités d’étude.

McCleary souligne l'importance pour les scientifiques de pouvoir toucher physiquement le matériau, car la méthode habituelle d'étude des phénomènes astronomiques repose sur les images de télescopes puissants. La récupération de l’échantillon de Bennu marque la première fois que la NASA prélève un échantillon d’astéroïde, ce qui en fait une étape historique pour l’agence spatiale.

La composition de Bennu est unique, ce qui rend la collecte de l'échantillon une tâche difficile. Décrit comme un « tas de décombres à peine auto-gravitants » à forte teneur en eau, la nature poreuse de l'astéroïde a obligé le vaisseau spatial OSIRIS-REx à déployer de puissants propulseurs pour éviter d'être englouti. L’atterrissage réussi de la capsule d’échantillons dans le désert de l’Utah a été salué comme une « mission parfaite » par l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Ce qui rend les roches et la poussière récupérées si spéciales, c'est que les astéroïdes sont considérés comme des reliques immaculées du premier système solaire. Sur Terre, les matériaux rocheux ont subi une érosion et une altération importantes, ce qui rend difficile la distinction entre les matériaux les plus anciens et ceux affectés par des processus ultérieurs. En étudiant l’échantillon de Bennu, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur la composition du premier système solaire.

La purge à l'azote effectuée par les scientifiques de la NASA sur le récipient d'échantillon garantit l'absence de contamination par les matériaux terrestres. Les échantillons devraient être transportés au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour y être traités, où ils pourront être analysés à l'aide d'instruments beaucoup plus sensibles que ceux embarqués à bord d'un vaisseau spatial.

En plus de faire la lumière sur la formation des planètes et l'origine des matières organiques et de l'eau qui ont contribué à la vie sur Terre, l'étude des échantillons de Bennu peut également fournir des informations précieuses sur les astéroïdes potentiellement dangereux. L'orbite terrestre de Bennu signifie qu'il a le potentiel d'entrer en collision avec notre planète à l'avenir. Comprendre la composition de ces astéroïdes est crucial pour développer des stratégies de défense planétaire.

La récupération de l’échantillon de Bennu est une réalisation monumentale, et la communauté scientifique s’attend à des décennies de recherche et d’analyse pour tirer davantage d’informations de ce précieux matériau.

