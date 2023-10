Nouvelles découvertes dans la mystérieuse zone crépusculaire de l'océan

Une ONG spécialisée dans la recherche océanique a récemment dévoilé des images fascinantes capturées par deux robots envoyés dans la zone crépusculaire de l'océan. La Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) a partagé une vidéo sur YouTube présentant le vaste et mystérieux monde sous-marin qui se trouve juste au-delà de la portée de la lumière du soleil.

La décision de déployer les robots a été motivée par l’immense défi auquel les scientifiques sont confrontés lorsqu’ils explorent un environnement aussi vaste et éloigné. L'immensité de l'océan rend souvent difficile aux chercheurs la localisation et l'étude d'espèces spécifiques. En utilisant ces deux robots océaniques, les scientifiques ont pu capturer des aperçus rarement vus d’animaux dans la zone crépusculaire.

Au cours de l’expédition Nautilus Live en octobre, le véhicule hybride télécommandé (HROV) Mesobot de WHOI a été déployé dans des zones denses de vie marine. Les robots ont découvert et enregistré des scènes incroyables de créatures marines qui prospèrent dans la zone crépusculaire, offrant ainsi des informations précieuses sur cet écosystème unique.

La zone crépusculaire fait référence à la zone située entre 200 mètres et 1,000 XNUMX mètres sous la surface de l'océan. Il s’agit d’un royaume regorgeant de divers animaux et organismes marins qui dépendent de la matière organique, notamment des excréments de poissons et du phytoplancton mort, comme principale source de subsistance.

La vidéo partagée par WHOI a attiré l’attention des internautes. Les téléspectateurs ont exprimé leur admiration et leur appréciation, avec des commentaires allant de « C'était vraiment sympa ! Détente aussi ! » à simplement dire « Magnifique ». La vidéo a reçu plus de 16,000 100 vues et près de XNUMX likes, soulignant l'intérêt généralisé pour l'exploration et la compréhension des mystères de la zone crépusculaire de l'océan.

Cette vidéo captivante offre un aperçu des merveilles cachées des profondeurs océaniques. De la vie marine fascinante à l’immensité de la zone crépusculaire, cela nous rappelle la riche biodiversité qui prospère dans ces territoires inexplorés. Laquelle de ces extraordinaires créatures sous-marines a le plus retenu votre attention ?

QFP

Quelle est la zone crépusculaire de l’océan ?

La zone crépusculaire de l'océan fait référence à la zone comprise entre 200 mètres et 1,000 XNUMX mètres sous la surface où la lumière du soleil n'atteint pas.

Pourquoi les scientifiques ont-ils lâché des robots dans l’océan ?

Les scientifiques ont largué des robots dans la zone crépusculaire de l'océan pour explorer et capturer des aperçus rarement vus de la vie marine qui prospère dans cet environnement éloigné et difficile.

Qu'ont découvert les robots dans la zone crépusculaire ?

Les robots ont découvert un large éventail d’animaux et d’organismes marins qui dépendent de la matière organique, comme les excréments de poissons et le phytoplancton mort, comme principale source de subsistance.

Comment les internautes ont-ils réagi à la vidéo ?

Les internautes ont exprimé leur admiration et leur appréciation pour la vidéo, la décrivant comme belle et relaxante. La vidéo a recueilli plus de 16,000 100 vues et près de XNUMX likes.