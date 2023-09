Faire revivre les récifs coralliens avec l'assistance robotique

Le changement climatique constitue une menace importante pour les récifs coralliens à l’échelle mondiale, la hausse des températures et l’acidification provoquant le blanchissement et la mort des coraux. Les efforts traditionnels de restauration des coraux reposaient sur des méthodes lentes et coûteuses, telles que la transplantation de fragments de corail sur des récifs endommagés. Cependant, la biologiste marine Taryn Foster des îles Abrolhos en Australie occidentale teste une nouvelle approche pour accélérer la renaissance des récifs.

Mme Foster a développé un système qui consiste à greffer des fragments de corail dans de petits bouchons et à les placer sur un socle moulé en béton de type calcaire. Cette méthode évite des années de croissance par calcification et permet aux coraux de croître rapidement. Jusqu’à présent, les résultats ont été prometteurs, différentes espèces de coraux prospérant dans ce nouvel habitat.

Pour accélérer encore le processus, Mme Foster s'est associée à la société de logiciels d'ingénierie Autodesk, basée à San Francisco. Des chercheurs d'Autodesk ont ​​formé un système d'intelligence artificielle pour contrôler des robots collaboratifs, ou cobots, qui travaillent aux côtés des humains. Ces bras robotisés peuvent greffer ou coller des fragments de corail sur les bouchons de graines et les placer dans la base. Les robots sont capables de gérer les variations de formes des coraux et de reconnaître comment les gérer.

Cependant, il reste des défis à relever pour faire sortir cette technologie du laboratoire et l’introduire dans le monde réel. Une manipulation délicate des coraux vivants et humides est nécessaire, et l'effet corrosif de l'eau salée sur l'électronique doit être pris en compte. De plus, le coût élevé d’une telle technologie est un facteur à prendre en compte. Pour aider à financer le projet, la start-up de Mme Foster, Coralmaker, prévoit d'émettre des crédits de biodiversité qui fonctionnent de manière similaire aux crédits de carbone, l'industrie du tourisme étant un client potentiel.

D'autres initiatives visant à restaurer les récifs coralliens comprennent l'ensemencement de coraux, où les larves de corail sont cultivées en laboratoire avant d'être semées sur des récifs dégradés. Les scientifiques étudient également la possibilité de produire des « super coraux » plus résistants et envisagent des idées radicales, telles que la géo-ingénierie des nuages ​​pour protéger les coraux de la chaleur excessive. En outre, les chercheurs utilisent le son pour évaluer la santé des récifs et attirer les poissons, avec des haut-parleurs sous-marins diffusant des sons sains pour faciliter la reconstitution des récifs.

Bien qu’il n’existe pas de solution universelle au problème complexe de la restauration des récifs coralliens, ces approches innovantes offrent un espoir pour la survie et la renaissance de ces écosystèmes importants.

