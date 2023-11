Nouvel article : Un tracker en plastique non conventionnel semblable à un tournesol reflète la sagesse de la nature

By

La nature a une manière captivante d'inspirer l'innovation, et le dernier exemple en est le développement d'un tournesol en plastique qui imite le mouvement naturel de la fleur lorsqu'elle suit le soleil dans le ciel. Créé à l'aide d'un microcontrôleur Arduino, cet appareil en forme de tournesol démontre avec élégance comment une électronique simple peut incarner la beauté de la nature.

L'électronique derrière cette charmante création n'est pas trop complexe. Un capteur de lumière, appelé résistance dépendante de la lumière, fonctionne en tandem avec un servomoteur pour faire tourner le tournesol de manière autonome en fonction de la direction de la lumière du soleil. En utilisant une paire de capteurs de lumière, l'appareil est capable de discerner quel côté est exposé à plus de lumière, fournissant une lecture analogique et assurant un suivi précis du soleil.

Il est intéressant de noter qu’un Arduino n’est pas le seul moyen d’obtenir cet effet. Un circuit intégré de minuterie 555 associé à un servomoteur et à quelques composants discrets pourrait également surveiller les capteurs de lumière et produire le mouvement de rotation souhaité. Cependant, la polyvalence et le prix abordable d’un Arduino en font le choix privilégié pour de tels projets.

S’il est courant que les dispositifs de suivi du soleil soient conçus pour maximiser la capture d’énergie, ce fascinant tournesol en plastique s’écarte de cet objectif. Au lieu de cela, il témoigne des principes impressionnants que l’on trouve dans la nature, offrant un mélange unique de fantaisie, de créativité et de sensibilité artistique. Sa simplicité et son attrait en font un projet idéal pour les écoles, captivant les jeunes esprits avec une exposition interactive de la sagesse de la nature.

FAQ:

Q : Comment le tournesol en plastique suit-il le soleil ?

R : Le tournesol en plastique utilise un capteur de lumière, connu sous le nom de résistance dépendante de la lumière, en combinaison avec un servomoteur pour tourner et suivre de manière autonome le mouvement du soleil.

Q : Le tournesol en plastique peut-il être construit sans Arduino ?

R : Oui, une approche alternative utilisant un circuit intégré de minuterie 555 et des composants supplémentaires peut être utilisée pour obtenir un effet similaire, bien que la polyvalence et le prix abordable de l'Arduino en font un choix populaire.

Q : Quel est le but de ce tournesol en plastique ?

R : Contrairement aux dispositifs classiques de suivi du soleil visant à maximiser la capture d'énergie, ce tournesol en plastique sert principalement de représentation artistique de la magnificence de la nature, faisant appel à notre sens de l'émerveillement et de la créativité.