Assemblage de satellites : améliorer les capacités des robots grâce à un contrôle semblable à celui d'un humain

Les robots révolutionnent la façon dont nous abordons les tâches de maintenance et de réparation de l’espace. Leur adaptabilité aux environnements spatiaux difficiles et leur capacité à réaliser des processus d’assemblage complexes les rendent inestimables pour le développement de la technologie spatiale. Pour améliorer encore leurs capacités, des chercheurs de l'Institut de technologie de Pékin ont proposé une nouvelle méthode de contrôle basée sur les caractéristiques d'amortissement variables du bras humain.

Traditionnellement, le contrôle des manipulateurs dans les opérations spatiales était confronté à des limites lors de l'adaptation à diverses tâches d'assemblage et de la gestion des vibrations, entraînant souvent des défaillances de l'assemblage. Cependant, en appliquant une méthode de contrôle d’admission variable de type humain, les robots peuvent atteindre une sécurité, une robustesse et une adaptabilité accrues lors de l’assemblage spatial. Les découvertes de l'équipe ont été publiées dans Cyborg et Bionic Systems le 6 septembre 2023.

Le contrôle de conformité a été la principale méthode permettant aux robots d'effectuer des tâches d'assemblage complexes, mais atteindre la précision et l'adaptabilité requises s'est avéré un défi. Pour surmonter ces obstacles, les chercheurs ont exploré diverses méthodes de contrôle de la conformité, telles que le contrôle de l'amortissement, le contrôle de la rigidité, le contrôle hybride force/position et les algorithmes de contrôle adaptatif flou. Ces méthodes visent à améliorer l’efficacité et l’adaptabilité des robots, notamment dans des environnements inconnus.

L'équipe de recherche s'est concentrée sur le contact entre le manipulateur et l'objet assemblé, reconnaissant l'importance de l'amortissement pour éviter une force de contact excessive et des dommages causés par les vibrations. En analysant les données de mouvement du bras humain pendant le processus d'assemblage, ils ont identifié les caractéristiques dynamiques de l'humain et ont appliqué cette fonctionnalité aux robots. De plus, ils ont étudié divers scénarios lors de l’assemblage du satellite et ont identifié trois modèles de contact pour améliorer la modélisation et le contrôle.

Pour valider leurs résultats, l’équipe a effectué une vérification par simulation de l’assemblage de satellites spatiaux à l’aide d’une plate-forme expérimentale au sol. Leur plate-forme robotique mesurait les forces et les couples dans trois directions : X, Y et Z. L'application du contrôleur d'admission à paramètres variables de type humain au cours de l'expérience d'assemblage du robot-satellite a démontré avec succès son efficacité.

Bien que les stratégies de contrôle de type humain améliorent considérablement l’adaptabilité, la précision et la contrôlabilité des robots dans les tâches d’assemblage et de maintenance de l’espace, il reste encore place à l’amélioration. Le développement de robots durables et fiables, capables de résister à des environnements spatiaux difficiles, reste un axe de recherche crucial.

Les progrès des stratégies de contrôle humanoïde recèlent un immense potentiel pour l’avenir de l’exploration et du développement spatial. Ils peuvent améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des missions. Alors que nous continuons à repousser les limites de la technologie spatiale, cette recherche fournit des informations précieuses sur les possibilités et les défis de l’assemblage robotisé de satellites.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le contrôle de conformité dans l'assemblage robotique ?

Le contrôle de conformité est une méthode qui permet aux robots d'effectuer des tâches d'assemblage complexes en leur permettant d'ajuster leur comportement en fonction de forces et de conditions externes. Il contribue à améliorer l’adaptabilité et l’efficacité des robots lors des processus d’assemblage.

2. Pourquoi l'amortissement est-il important dans l'assemblage de satellites ?

L'amortissement est nécessaire lors de l'assemblage du satellite pour dissiper l'énergie et limiter les vibrations. Cela permet d'éviter une force de contact excessive qui pourrait endommager l'objet à assembler. Les objets avec un amortissement plus important consomment de l'énergie plus rapidement sous l'effet de forces externes.

3. Quels sont les avantages des stratégies de contrôle de type humain dans l'assemblage spatial ?

Les stratégies de contrôle de type humain améliorent l’adaptabilité, la précision et la contrôlabilité des robots effectuant des tâches d’assemblage et de maintenance spatiales. Ces stratégies permettent aux robots de gérer plus efficacement des scénarios complexes et des environnements inconnus.

4. Quels sont les défis liés au développement de robots humanoïdes pour l’assemblage spatial ?

Développer des robots humanoïdes capables d’effectuer des tâches d’assemblage flexibles comparables à de vrais humains reste un défi de taille. Ces robots doivent être suffisamment durables et fiables pour résister aux environnements spatiaux difficiles tout en effectuant des processus d’assemblage complexes.

5. Quel impact les progrès des stratégies de contrôle humanoïde peuvent-ils avoir sur l’exploration spatiale ?

Les progrès dans les stratégies de contrôle humanoïde peuvent considérablement améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité des missions lors de l’exploration spatiale. Ces stratégies permettent aux robots d'effectuer des tâches complexes, atténuant ainsi les risques pour la santé des humains dans les stations spatiales et relevant les défis de la réparation des engins spatiaux dans l'espace.

Source : Institut de technologie de Pékin – Cyborg et systèmes bioniques